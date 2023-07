Connecting Pieces: die brasilianische Hard Rock Band veröffentlicht „Reconnecting“ EP mit neuer Besetzung

Connecting Pieces ist eine brasilianische Hard Rock Band, die 2019 von Paulo Faroni (Gitarre) und Vinnie Kuhlmann (Schlagzeug) ins Leben gerufen wurde. Als ehemalige Mitglieder mehrerer Bands der Rock- und Metal-Szene der späten 90er und frühen 2000er Jahre, wie Delpht und Tiger Cult, vereinten die beiden ihre musikalische Erfahrung mit dem Talent von Fernando Campos (Gesang) und Vinicius Crespo (Bass), um einen schweren, melodischen, technischen und modernen Sound zu kreieren, mit kraftvollen Riffs und eingängigen Refrains.

Ihr Debütwerk A Tale Of Steam And Light wurde 2022 veröffentlicht und das Musikvideo für den Song Shine To Me Again erreichte auf YouTube beeindruckende 23.000 Aufrufe.

Die Band hat in ihrer Besetzung eine Veränderung durchgemacht und besteht nun aus Carlos Alfano an der Gitarre und Thiago Cicilini als Sänger, beide äußerst erfahrene Musiker mit einem unglaublichen musikalischen Hintergrund.

Mit der neuen Formation veröffentlichte die Band im Juni 2023 die EP Reconnecting, die sowohl zwei Neuaufnahmen als auch vier Cover-Versionen enthält, die deutlich zeigen, wie dynamisch und kreativ die Band ist.

Den Song Army Of Viruses könnt ihr direkt hier anhören: