Wolfpakk: lassen den „Lone Ranger“ los

Wolfpakk melden sich mit ihrem 5. Geniestreich namens Nature Strikes Back zurück, welches am 24.01.2020 bei Massacre Records erscheinen wird!

Heute hat die Band ihre neue Single Lone Ranger veröffentlicht, die ein offizielles Video mit im Gepäck hat, das man sich hier ansehen kann!

Und wenn ihr schon dabei seid, gibt es auf https://youtu.be/elXiOpVzW68 das Lyric Video zur ersten Single Nature Strikes Back.

Sänger Mark Sweeney und Sänger/Rhythm Gitarrist/Bassist Michael Voss haben für ihr neues Album abermals die Crème de la Crème der internationalen Hard Rock & Metal-Szene mit ins Boot geholt.

Nature Strikes Back wurde von Mark Sweeney & Michael Voss im Kidwood Studio gemischt und von Michael Voss gemastert. Das Frontcover des Albums wurde von Rainer Kalwitz gestaltet.

Wolfpakks neues Melodic Hard Rock/Metal Album Nature Strikes Back ist als CD Digipak sowie digital erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/naturestrikesback

Wolfpakk – Nature Strikes Back

1. Nature Strikes Back

2. The Legend

3. Beyond This Side

4. Land Of Wolves

5. Under Surveillance

6. Restore Your Soul

7. Lone Ranger

8. One Day

9. Revolution

10. A Mystery

11. Lovers Roulette

Guest Musicians

1. Nature Strikes Back

Vocals – Michael Sweet (Stryper), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Michael Voss

Bass – Michael Voss

Drums – Mikkey Dee (Motörhead, Scorpions)

2. The Legend

Vocals – Yannis Papadopoulos (Beast In Black), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar – Joey Tafolla (Jag Panzer)

Bass – Karl Johannson

Drums – Anders Johannson (Manowar, ex-Hammerfall)

3. Beyond This Side

Vocals – Carl Sentance (Nazareth), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Nino Laurenne (Thunderstone)

Bass – Michael Voss

Drums – Gereon Homann (Eat The Gun)

4. Land Of Wolves

Vocals – Mats Levén (ex-Candlemass, ex-Malmsteen), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solos – Bruce Kulick (ex-KISS), Michael Voss

Bass – Peter „Fargo-Pedder“ Knorn (Victory)

Drums – André Hilgers (ex-Rage)

5. Under Surveillance

Vocals – Perry McCarty (ex-Warrior), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Keyboard Solo – Corvin Bahn (Uli John Roth, Peter Panka Jane)

Bass – Michael Voss

Drums – Gereon Homann (Eat The Gun)

6. Restore Your Soul

Vocals – Oliver Fehr (ex-Transit), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Vinnie Moore (UFO)

Bass – Michael Voss

Drums – Gereon Homann (Eat The Gun)

7. Lone Ranger

Vocals – Michael Bormann (Michael Bormann’s Jaded Hard), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Thom Blunier (Shakra)

Bass – Anders LA Rönnblom (Killer Bee)

Drums – Mark Cross (ex-Helloween)

8. One Day

Vocals – Fernando Garcia (ex-Victory), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Craig Goldy (ex-DIO)

Bass – Uwe Köhler (ex-Bonfire)

Drums – Mark Kullmann (Voodoo Circle, Glenn Hughes)

9. Revolution

Vocals – Frank Beck (Gamma Ray), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Jeff Waters (Annihilator)

Bass – Michael Voss

Drums – Gereon Homann (Eat The Gun)

10. A Mystery

Vocals – Jasmin Schmid (Jazzmin), Ronnie Romero (Rainbow, CoreLeoni), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Michael Voss

Piano – Tom Graber (ex-Crystal Ball, Felskinn)

Basss – Michael Voss

Drums – Gereon Homann (Eat The Gun)

11. Lovers Roulette

Vocals – Nick Holleman (ex-Vicious Rumors), Mark Sweeney & Michael Voss

Backing Vocals – Jean-Marc Viller (Callaway), Mark Sweeney & Michael Voss

Guitar Solo – Michael Voss

Bass – Michael Voss

Drums – Gereon Homann (Eat The Gun)

https://www.wolfpakk.net

https://www.facebook.com/Wolfpakk-111305725627387/