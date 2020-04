Wolfszeit Festival: wird in den September verschoben

#WolfszeitFestival2020

Vorweg, kurz und knapp die Fakten:

1) In enger Absprache mit den lokalen Behörden verschieben wir das 14. Wolfszeit Festival auf den 24.-26. September 2020. Mit 1-2 Ausnahmen spielen alle Bands Freitag & Samstag (Begründung siehe unten).

2) Alle gekauften Tickets und behalten ihre Gültigkeit.

Eine Rückgabe oder Umschreibung eurer Tickets auf 2021 sind ebenfalls kein Problem. (siehe unten)

3) Das 15. Wolfszeit Festival findet vom 26.-28. August 2021 statt.

—

Liebe Wölfe,

wir möchten uns von ganzem Herzen für eure Geduld, euer Vertrauen, die vielen positiven Nachrichten, eure Unterstützung durch Ticketbestellungen und natürlich ganz besonders den Kauf von Supporter Tickets bedanken!

Das Wolfszeit Festival liegt euch und uns wirklich sehr am Herzen und wir wollen keinen einzigen von euch Wölfen enttäuschen. Daher möchten wir euch ganz offen und transparent über die Hintergründe und Gegebenheiten informieren, die uns zu den oben aufgeführten Entscheidungen bewogen haben.

– HINTERGRÜNDE & GENEHMIGUNG –

Die Bundesregierung hat in ihrer Pressekonferenz vom 15.04.2020 bekannt gegeben, dass sämtliche Großveranstaltungen (ab 1.000 Besuchern) bis zum 31.08.2020 nicht stattfinden dürfen.

Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern sind in manchen Bundesländern noch darüber hinaus vom 01.09.2020 bis zum 24.10.2020 verboten.

Im Gegensatz zu den „großen“ Festivals sind wir mit knapp 2.000 erwarteten Besuchern von sehr überschaubarer Größe und von dieser Sperre nicht betroffen.

In enger Absprache und mit der Ermutigung und Unterstützung der lokalen Behörden haben wir uns für eine Verschiebung des Wolfszeit Festivals auf den 24.-26. September 2020 entschieden.

Eure Gesundheit und Sicherheit steht für uns immer an erster Stelle und mit dieser Haltung haben wir ein Konzept (welches stetig erweitert wird) erarbeitet, dass euch zumindest ein Metal Open Air am Ende des Sommers 2020 ermöglicht.

– NIEMANDEN ENTTÄUSCHEN –

Viele von euch und auch viele von unserer Crew können ihren geplanten Urlaub nicht so einfach verschieben. Wir hoffen, dass die Arbeitgeber vor dem aktuellen Hintergrund beide Augen zudrücken und möglich machen, was möglich ist.

Damit ihr eure Lieblingsbands aber auch dann nicht verpasst, wenn ihr erst am Freitag anreisen könnt, haben wir uns dazu entschieden alle Bands (wie in den Jahren 2007 bis 2015) am Freitag und Samstag spielen zu lassen. Mit Ausnahme von 1-2 Bands die evtl. nur am Donnerstag spielen können (keine Headliner!) – wir klären das gerade noch.

Die Anreise wird nach aktuellem Stand trotzdem ab Mittwoch Nachmittag möglich sein und wir werden sowohl am Mittwoch Abend als auch am Donnerstag (ab Mittag) ein Open Air Party-Programm mit „Musik aus der Dose“, kaltem Bier und leckeren Cocktails für euch aufstellen.

Wem der September 2020 gar nicht möglich ist, den lassen wir natürlich nicht im Regen stehen. Ihr könnt euer Ticket zurückgeben oder eure Ticketnummer ganz einfach auf das Jahr 2021 umschreiben lassen. (Bitte schaut hierzu ab kommenden Montag, den 27.04.2020 auf der Homepage vorbei, dort findet ihr dann die entsprechenden Online-Formulare)

– BANDS 2020 / 2021 –

Wir waren in den letzten Wochen bereits vorausschauend tätig und haben mögliche Ausweichtermine mit allen Künstlern besprochen. Dabei ging es auch um die Entscheidung im Jahr 2020 zu bleiben oder das Festival komplett auf 2021 zu verschieben.

Alle Headliner (Korpiklaani, Mgła, Батюшка, Taake) und auch die meisten anderen Bands haben uns bereits den neuen Termin 24.-26. September 2020 zugesagt.

Ein paar Bands konnten aktuell nur für September 2020 fest zusagen. Darunter auch zwei Bands die es 2021 gar nicht mehr geben wird und die wohl ihr letztes Konzert überhaupt bei uns spielen werden!

Erdling, Harpyie, Black Messiah und Helrunar hingegen können nur 2021 spielen und sind somit die ersten bestätigten Bands fürs 15. Wolfszeit Festival vom 26.-28. August 2021. Die Ersatzbands für 2020 folgen bald!

Wir hoffen, mit dieser Lösung die bestmögliche Wahl für die Allgemeinheit getroffen zu haben und danken für euer Verständnis, dass diese Entscheidung einige Zeit gebraucht hat um mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden.

– DAS WETTER –

Wir haben das Festival ganz bewusst auf den 24.-26. September 2020 verlegt, um den „Altweibersommer“ zu nutzen. Die letzten Jahrzehnte haben Ende September / Anfang Oktober fast immer durch ein stabiles Hoch ein trockenes, warmes Ausklingen des Sommers ermöglicht. Wir rechnen also optimistisch mit perfektem Festival-Wetter!

– TICKETS –

Tickets & Supporter Tickets sind ab sofort wieder erhältlich:

www.Wolfszeit-Festival.de

Der Ticket-Versand startet nächste Woche wieder.

Bitte entschuldigt wenn ihr in den letzten zwei Wochen auf euer Ticket warten musstet!

– WAS IST WENN? –

Sollte eine erneute Verschiebung sein müssen, dann werden wir das Festival direkt auf den 26.-28. August 2021 verschieben und die bestätigten Bands soweit möglich beibehalten. Niemand kann in die Zukunft sehen, aber wir haben 100% grünes Licht und Unterstützung von den lokalen Behörden zugesagt bekommen. Mehr geht nicht!

Jetzt heißt es, gemeinsam sind wir stark!

Unterstützt uns mit eurem Ticketkauf und lasst uns mit diesem Festival den ausgehungerten Metal-Wölfen einen Lichtblick in diesem Jahr geben!

– SUPPORT YOUR FESTIVAL –

Wir hoffen, dass ihr den neuen Termin irgendwie möglich machen könnt und vom 24.-26. September gemeinsam mit uns das Wolfszeit Festival 2020 feiert!

Jeder positive Kommentar freut uns sehr.

Lasst uns wissen ob ihr dabei seid!

Markiert eure Kumpels, teilt diese Nachricht und lasst uns dieses Jahr wenigstens für ein Metal Open Air zusammenkommen!

In diesem Sinne – Ihr Wölfe erhebt euch!

Wir sehen uns im September 2020!

Euer Wolfszeit Festival