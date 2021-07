Wolves In The Throne Room: Visualizer-Video zu „Spirit Of Lightning“ vom kommenden Album „Primordial Arcana“ veröffentlicht

Zwei Dekaden nach ihrer Reise als rituelle Black Metal-Zauberer sind Wolves In The Throne Room mit Primordial Arcana aus dem Wald aufgetaucht. Das bisher majestätischste Album ist die erste Veröffentlichung via Century Media Records (außerhalb der USA und Kanada) und Relapse Records (USA und Kanada) und erscheint am 20. August.

Nach der Veröffentlichung eines ersten Vorgeschmacks mit Mountain Magick im Juni hat die Band gerade Spirit Of Lightning inklusive eines speziellen Visualizers veröffentlicht, der tiefer in die Ästhetik von Primordial Arcana eintaucht. Der Clip wurde von der Band selbst produziert:

Die Band kommentiert den Song: „Spirit Of Lightning kehrt kurz auf die irdische Ebene zurück als Tribut an die menschlichen Verbindungen, die in der Musik geschmiedet werden. Metal ist eine Gemeinschaft, die durch Musik und Spiritualität miteinander verbunden ist. Dieser Song ist eine Hommage an diese Gemeinschaft, diese Brüderlichkeit und die Tugenden, die dadurch gefördert werden können – bis hin zu den Urvätern des Genres.“

Primordial Arcana ist das erste komplett in sich geschlossene Werk der Band: Neben Komposition und Performance kümmerten sich die Brüder Aaron und Nathan Weaver zusammen mit Gitarrist Kody Keyworth um alle Aspekte der Aufnahme, Produktion und des Mixings in ihren eigenen Owl Lodge Studios in den Wäldern des Staates Washington.

Primordial Arcana erscheint am 20. August via Century Media Records außerhalb der USA/Kanada und ist in verschiedenen Formaten erhältlich. Die ersten Vinyl-Farben sind bereits ausverkauft, jetzt heißt es also schnell sein und HIER bestellen.

Mehr zum kommenden Album Primordial Arcana: