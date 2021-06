Wolves In The Throne Room: kündigen neues Album „Primordial Arcana“ für den 20.08.2021 an

Zwei Jahrzehnte nach ihrer Reise als rituelle Black-Metal-Zauberer sind Wolves In The Throne Room mit Primordial Arcana aus dem Wald aufgetaucht, ihrem bisher majestätischsten Album und ihrer ersten Veröffentlichung via Century Media Records (außerhalb der USA und Kanada) und Relapse Records (USA und Kanada), die am 20.08. erscheint.

Schaut Euch hier das Video zu Mountain Magick an, bei dem Wolves In The Throne Room Regie führten:

„Mountain Magick wurde in den nördlichen Ausläufern der Olympic Mountains und in den uralten Wäldern gedreht, die das Vorgebirge umhüllen. Wir haben die Geschichte geschrieben, die Kostüme entworfen, das Filmmaterial gedreht und den Schnitt selbst gemacht, also ist es ein echtes Produkt unserer Herzen und Seelen. Unsere eigenen Videos zu drehen, war ein lang gehegter Traum, und jetzt ist es sehr aufregend, diese Visionen in die filmische Welt zu bringen.“

Primordial Arcana ist das erste Album, bei dem die Band alle Arbeiten selbst übernommen hat: Zusätzlich zur Komposition haben die Brüder Aaron und Nathan Weaver gemeinsam mit Gitarrist Kody Keyworth auch alles rund um die Aufnahmen, die Produktion und den Mix in ihrem eigenen Studio Owl Lodge Studios in den Wäldern des Staates Washington übernommen.

Primordial Arcana wird außerhalb der USA und Kanada via Century Media Records am 20.08. veröffentlicht und wird in verschiedenen Formaten verfügbar sein.