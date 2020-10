Woodship: Videopremiere von „Don’t Want You Not To“ bei Time For Metal

Die Band Woodship aus Unna begeistert abermals mit einem starken, powervollen Song und steigert die Vorfreude auf die am 11.12.2020 erscheinende EP Blackout.

Das Genre, in dem sich die Jungs bewegen, nennen sie „Dystopischer Riff Rock„. Dystopisch, da die Band immer wieder den Finger in die Wunde einer vom Kapitalismus getriebenen Weltbevölkerung legt und düstere Zukunftsszenarien zeichnet.

So war die letzte Single Dreadful Light ein Auszug aus dem Tagebuch der Erde, die mit der Zerstörung durch den Menschen und seiner Gleichgültigkeit leben muss. Dabei wird sie personifiziert, stellt die menschliche Verhaltensweise an den Pranger und stellt sich die Frage, ob dort jemand ist, der oder die ihr helfen kann.

Don’t Want You Not To: Die neue Single stellt eine weitere Seite des besagten Tagebuchs dar, die Enttäuschung zum Ausdruck bringt. Enttäuschung darüber, dass die Reaktion auf das, was sie zu geben hat, Ausbeutung und Zerstörung ist. Eine Beziehung im extremen Ungleichgewicht. Sie sehnt sich nach mehr Wertschätzung.

Viel Spaß mit Don’t Want You Not To

Als Supportact teilten sie die Bühne schon mit Bands wie The Intersphere, Prime Circle und Rebecca Lou. So konnte sich das Trio eine gewisse Fanbase aufbauen, die sie nun durch Crowdfunding bei der EP finanziell unterstützt. Leon, Philipp und Timo präsentieren einen packenden Track, bei dem Lyrics, Video und Songstruktur ineinandergreifen und eine starke Message verbreiten.

Wer Dreadful Light noch nicht kennt und die Zeit bis zum Release der neuen EP am 11.12.2020 überbrücken möchte: