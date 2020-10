Unchained Horizon: exklusive Videopremiere von „Rest Of Peace“ bei Time For Metal

Pünktlich zu Halloween veröffentlichen die norddeutschen Metaller Unchained Horizon aus Wilhelmshaven ihr neues Video zum Song Rest Of Peace vom aktuellen Album Last Man Standing.

Gleichzeitig wird das Album auch digital auf allen bekannten Streaming-Plattformen als Re-Release neu veröffentlicht.

Rest Of Peace nimmt Bezug auf den ersten Atomwaffentest der Welt, der am 16. Juli 1945 in der Wüste von New Mexiko in den USA gestartet wurde.

Nur wenige Wochen später wurde eine Bombe des gleichen Typs über Nagasaki abgeworfen.

Die unmenschliche Zerstörungskraft dieser Waffen kommt im Video eindrücklich zur Geltung.

Musikalisch bietet Rest Of Peace alle Trademarks der 2009 gegründeten Band: Klassische New Wave Of British Heavy Metal-Hooks treffen auf treibende Drums, einen epischen Mittelpart und ein großes Finale.

Bedingt durch mehrere Besetzungswechsel und die anschließende Corona-Situation war es lange still um das Quintett von der Nordsee, das sich nun aber lautstark zurückmeldet und den ersten Videoclip seit sechs Jahren präsentiert.

Der gebuchte Studiotermin Anfang 2021 lässt zudem neues Material erahnen, sodass auch in Zukunft wieder mit Unchained Horizon gerechnet werden kann.

Zur Band:

Seit 2009 stehen Unchained Horizon aus Wilhelmshaven für melodischen Heavy Metal mit einer großen Portion Rock.

Sicherlich zählen Iron Maiden zu den Haupteinflüssen von Unchained Horizon, zumal sich auch mehrere Die Hard-Fans in der Band befinden, die in ihren Kleiderschränken mehr Eddie-Shirts als lochfreie Socken liegen haben.

Wenn man sich die ganzen Releases der Band aufmerksam anhört, finden sich zudem noch viele weitere Referenzen.

Bands wie Blue Oyster Cult oder Paradise Lost gehören genauso zu den Einflüssen wie Metallica, Black Sabbath oder Deep Purple. Viel Metal, viel Rock und – dem Bandnamen folgend – keine genretypischen Scheuklappen.

Line Up:

Sascha Heese – Gesang und Gitarre

André Hanzen – Gitarre

Christian Kriesch – Gitarre

Andreas Bauer – Bass

Arne Meinerts – Schlagzeug

Veröffentlichungen:

Last Man Standing (Digital), 2020

Last Man Standing (CD), 2018

Curiosity (Single), 2016

Coming Home (EP), 2013

Shattered Land (EP), 2012

Chain Reaction (EP), 2010

Was Time For Metal zu Last Man Standing sagt: