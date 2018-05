“Ein interessanter Einstieg, um seinen eigenen Weg zu finden!“

Artist: Unchained Horizon

Herkunft: Wilhelmshaven, Deutschland

Album: Last Man Standing

Spiellänge: 37:28 Minuten

Genre: Heavy Metal, Punk, Metal

Release: 20.10.2017

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/pg/UnchainedHorizon/about/?ref=page_internal

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Sascha

Gitarre, Gesang – André

Gitarre – Christian

Bassgitarre, Gesang – Jörn

Schlagzeug – Lars



Tracklist:

Kill Yourself Rest In Peace Last Man Standing Prophecy Of Truth The Uprising Hope Desolate The Unknown Pressue

Bereits im Oktober 2017 haben die Wilhelmshavener Unchained Horizon ihr Album Last Man Standing in Eigenregie eingespielt. Da wir geografisch gesehen quasi Nachbarn sind, musste ich einfach mal in den Silberling hineinhören, der Heavy Metal mit Punk Attitüde verkörpern soll. Dieses Statement kann man stehen lassen. Die neun Stücke greifen Achtziger Heavy auf und nehmen feine Punk Elemente auf, die man auch noch heute bei einigen Gruppen des Genres kennt. Um es auf den Punkt zu bringen: Unchained Horizon leben lieber in der Zeit von vor ca. 20 Jahren, ohne frische Einschläge ganz auszuschlagen. Sänger Sascha kann man nicht als klassischen Sänger des Heavy Metal bezeichnen. Eben jene Einflüsse von Links spürt man in der Umsetzung, die im Grundsatz als stimmig einzuschätzen ist. Alternative Klänge schwingen da ebenso mit, wie die Tatsache, dass die fünf Norddeutschen gerne mal einen groovigen Takt anstimmen. Das Cover zeigt einen Leuchtturm, der in der Gischt der tobenden Brandung steht und verkörpert ein Stück weit Heimatgefühl. Band und Albumtitel sehen leider etwas platt integriert aus – dafür überzeugt die musikalische Kombination.

Alles läuft natürlich noch nicht rund bei Unchained Horizon, die gerade ganz eindeutig eine Findungsphase durchmachen, dabei aber spannende Aspekte aufstoßen, die als mögliche Wege in Betracht kommen. Wenn man den Künstlern an den Instrumenten was vorwerfen möchte, dann die Tatsache, dass eben noch keine klare Linie fokussiert wurde. The Uprising gerät ganz unfreiwillig sogar in melodische Thrash Metal Gefilde, wobei die Double Base zu dominant eingreift. Ansonsten müssen die einzelnen Sequenzen weiter vertieft, manche über Bord geworfen und andere weiter integriert werden. Unterm Strich bleibt eine solide Eigenproduktion, die aus der Grauzone emporsteigt, aber noch Luft nach oben hat.

Unchained Horizon - Last Man Standing Fazit: Aus Unchained Horizon kann was werden - die kleinen Mosaike müssen nur noch zusammengeführt werden. Auf Last Man Standing passen noch nicht alle kleinen Steine zusammen. Wie bei einem Puzzle haben die jungen Deutschen den Rahmen bereits zusammengeführt und müssen nur noch die diversen Teile in der Mitte in Einklang bringen. Reinhören kann man trotzdem schon mal.



Anspieltipps: Rest Of Peace und The Uprising Rene W. 7 2018-05-30 7 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

