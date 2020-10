SDI: „Sign Of The Wicked“ Videos für alle remasterten Songs – heute ist Premieren Marathon

Zum remasterten Rerelease ihres 1987er Kult-Album Sign Of The Wicked hat die Band für jeden Songs ein eigenes Video produziert.

Hierzu startet heute Abend ein Premieren Marathon exklusiv auf Youtube – die remasterten Songs wird es nämlich ansonsten nicht auf digitalen Plattformen geben!

Das 1987er Kult Album „Sign Of The Wicked“ von SDI steht ab sofort als remastertes Rerelease überall im Handel. Allerdings ist der neue Sound nur auf physischen Tonträgern erhältlich, denn die remasterten Versionen wird es nicht auf Download- und Streamingplattformen geben.

Eigentlich… doch die Band hat für jeden Track des Original Albums ein Video mit dem Sound des Remasters produziert und stellt diese am 30. Oktober auf dem ihrem Youtube Kanal in einem Premieren Marathon zur Verfügung.

Freitag, 30. Oktober – SDI – Sign Of The Wicked Remastered