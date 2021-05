Wormwood: begleite die Band in dem neuen Video ´The Archive´ auf einer postapokalyptischen Reise

Wormwood sind ein echtes Biest! Die bisherigen Releases der schwedischen Band sind in der Extrem-Metal-Szene bombig eingeschlagen, und Arkivet (Archiv) wird unter Garantie das nächste Highlight der Truppe.

Das Konzept hinter Arkivet ist simpel: Das Ende der Welt aufgrund menschlicher Dummheit. Im Speziellen geht´s um die Unfähigkeit der Menschheit, sich der Natur anzupassen und ihrem folgerichtigen und berechtigten Untergang. Das passt momentan besser denn je. Fans von geschmackvollen Kollegen wie Thyrfing, Windir, Falkenbach und Naglfar werden begeistert sein.

Arkivet erscheint übrigens auch in einer todschicken Doppel-LP-Version mit geetchter D-Seite und dem gleichnamigen Roman im 12″-Format (auf Schwedisch und Englisch).

Jetzt präsentieren Wormwood zum Song The Archive ein cineastisches Musikvideo, das die Verzweiflung nach einer beispiellosen Katastrophe im Jahr 2023 zeigt. Gedreht wurde es in der Gemeinde Norrtälje und in Stockholm. Dies ist die letzte Geschichte, die von den wenigen Überlebenden der Apokalypse geschrieben wurde und die sich mit dem befasst, was der Mensch nicht getan hat, um das zu bewahren, was wir einst hatten. Die Handlung im Video basiert auf dem genannten Buch The Archive des schwedischen Autors Mikael Strömberg, das der Vinylversion beiliegt. Das Buch beschreibt, was im Musikvideo und danach passiert.

Der Albumtitel Arkivet (The Archive) ist der Name einer Dokumentensammlung, in der man für seine Hinterbliebenen die Bestattungsarrangements beschreibt, worin sich zudem wichtige Unterlagen befinden, letzte Wünsche usw. Wormwood verwenden diesen Begriff als Metapher für die ganze Welt. Die letzten Worte an einen bereits toten Planeten.

Hier gibt´s das Werk zu bestaunen:

Wormwood

Arkivet

Black Lodge / Rough Trade

VÖ: 16.07.2021

www.wormwood-official.com

https://blacklodge.se/artists/wormwood/

https://open.spotify.com/artist/2CltEmcrT4ypj6WxaBej5c?si=z0fmQCx9Sv2dufyu7aa7vQ