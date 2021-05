Alleviate: veröffentlichen Debütsingle / Video ‚Die For Me‘

Die Supergroup Alleviate hat heute ihre allererste Single Die For Me veröffentlicht, die mit einem absolut knochenbrechenden und einzigartigen Sound zuschlägt!

Ihre Debütsingle handelt von persönlichen Erfahrungen der Bandmitglieder und zeigt, wie man in den dunkelsten Lebensabschnitten seine eigene Stärke findet und über tiefe Depressionen oder Angstattacken hinwegkommt.

Schaut euch Die For Me jetzt an:

„I will fight for me

Cause I won’t feed my lies to me

I will scream until I’m sore

Burn my world down to the core“

Alleviate steht für Stärke, die tief in uns allen verborgen ist.

Die Supergroup-Combo Alleviate besteht aus fünf erfolgreichen Musikern aus fünf verschiedenen Bands aus unterschiedlichen Genres der Metal-Musik.

Alleviate wurde während der Pandemie im Jahr 2020 mit der Schaffung ihrer ersten Single Die For Me gegründet. Die Mischung aus Mitgliedern fünf verschiedener Bands macht Alleviate zu etwas Besonderem in der Metal-Szene. Die Band kombiniert das Beste aus technischem Metalcore, Deathcore, Djent und Post-Hardcore in einem kraft- und kunstvollen Gesamtpaket.

Alle fünf Musiker sind Virtuosen auf ihren Instrumenten und haben sich in früheren und noch bestehenden Bands mehrfach bewährt. Jeder Einzelne hat schon Hunderte von Shows in seinem Leben gespielt und ist ein sehr erfahrener Live-Performer. Sobald die Welt wieder in den Fugen ist, sind Alleviate bereit, die Bühne zu betreten und die Szene zu übernehmen!

Der Name Alleviate (zu Deutsch „lindern“) repräsentiert selbst alles, wofür die Band steht, sie versuchen den Menschen Hoffnung zu geben und eine positive Botschaft in die Welt hinaus zu tragen.

Alleviate sind:

Timo | Gesang (Our Mirage)

Marius | Shouts (Breakdown’s At Tiffany’s)

Ramon| Gitarre (The Evolutionist)

Marc | Gitarre (We Are Perspectives)

Yunus | Schlagzeug (Time, The Valuator)

Folgt der Band auf Social Media:

https://www.instagram.com/Alleviate.official

https://www.facebook.com/Alleviate.official

https://twitter.com/alleviateoffic1

https://www.tiktok.com/@alleviate.music