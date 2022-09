Wucan: veröffentlichen mit „Zwischen Liebe Und Zorn“ die erste deutschsprachige Single samt Video

Die Dresdner Rock Formation Wucan meldet sich nach der Mai-Veröffentlichung ihres 3. Studioalbums Heretic Tongues zurück mit ihrer 3. Single Auskopplung.

Der Song Zwischen Liebe Und Zorn erscheint heute über Orchid/SPV auf dem Label Sonic Attack Records und ist die erste deutschsprachige Single der Band und gleichzeitig auch eine Coverversion der ostdeutschen Formation Renft. Und wie Wucan mit ihrer Musik, oszilliert dieser 70er-Jahre Song zwischen Kraut- und Hardrock.

Sängerin Francis erklärt dieses Schürfen in der Rockgeschichte wie folgt:

„Musiker wie wir haben Bands aus dem Osten viel zu verdanken. Dass sie mehr oder minder von der öffentlichen Wahrnehmung ausgeschlossen werden, verdienen sie einfach nicht! Renft stehen für uns symbolisch für all die Ost-Musiker, die nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Als wir den Song das erste Mal gehört haben, waren wir beeindruckt von der Rohheit, mit der Renft ihre Message rübergebrachten. Die Beats. Das Riffing. Die wutverzerrte Stimme. Und wir waren beeindruckt von der Poesie und Zeitlosigkeit der Dichtung, die den Song begleitet. In seinen 50 Jahren Bestehensgeschichte ist Zwischen Liebe Und Zorn heute so aktuell wie damals und darin liegt für uns der wahre Zauber des Stücks.“

Das Magazin Eclipsed entdeckte einen „zornigen Liebestanz“ und andere Kritiker orteten eine Jimmy Hendrix Schlagseite mit Verwurzelung im Krautrock. Auf jeden Fall reflektiert Zwischen Liebe Und Zorn sowohl textlich als auch musikalisch den Mut zum Ausbruch aus Konventionen und reiht sich damit nahtlos in die Band Stilistik ein.

Wucan on Tour:

30.09.22 Malmö – Plan B – Schweden

01.10.22 Stockholm – Gloomy Day Festival – Schweden

16.10.22 Antwerpen – Desert Fest – Belgien

22.10.22 Leipzig – Heavy Rock Total Festival – BRD

Unsere Meinung zu Heretic Tongues: