Wytch Hazel: neues Video“ Spirit And Fire“ ist online

Das Werk strahlt die souveräne Lockerheit alter Recken aus, lässt aber zugleich aus jeder Sekunde das Herzblut echter Fans tropfen.

Wytch Hazel sind ein Phänomen!

Sie klingen wie aus der Zeit gefallen, aber doch eigen: leidenschaftlich, hymnisch, definitiv auf Hitkurs.

Man hört Black Sabbath raus, die frühen Scorpions, Blue Öyster Cult, AC/DC…

Und doch sind Wytch Hazel sehr eigen.

III – Pentecost ist das eingängigste Album der Band-History, zugleich das detailreichste und verspielteste.

Die perfekt ausbalancierte Grundhärte der Band wurde im Studio gedoppelt, getrippelt und quadrupelt (falls man das so nennt…) und wird immer wieder originell ergänzt, mit Piano, Cello, Regenschauern, Hammondorgel…

Nicht zu vergessen die Bibellesungen.

Die Religiosität der Band fügt ein weiteres emotionales Level hinzu, ohne dass sie es eigentlich vorhatte:

„Ich wollte, dass wir eine Heavy-Metal-Band sind“, sagt Sänger/Gitarrist/Komponist Colin Hendra. „Aber ich bin seit Beginn der alleinige Songwriter. Daher schlägt mein Glaube durch. Ich lebe mein Leben, um Gott zu dienen und zu verehren.“

Und er fügt hinzu: „Musik ist eine Segnung für uns alle. Sie wurde für alle Menschen erschaffen. Die Musik, die die Herrlichkeit Gottes am besten zeigt, ist nicht mal von Christen erschaffen worden. Sie stammt von Black Sabbath…“

Es gibt also viel zu entdecken!

III – Pentecost ist am Freitag erschienen!

„Endlich!“, muss man sagen, wenn man sich die wirklich unglaublichen Vorschusslorbeeren in den internationalen Medien ansieht!

Und on top gibt´s noch das coole Video zu Spirit And Fire.

Die Band performt den Song in einer Kirche an der irischen See, während ein Ritter hoch zu Ross sich auf den Krieg vorbereitet. Ja, das Trio hat einige Male Excalibur geguckt.

Lest hier auch das Review unseres Redakteurs Jürgen F. zum neuen Album III – Pentecost.

