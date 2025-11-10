Yeast Machine: „Falling Rocks“ Single & Video ab sofort verfügbar

Wir haben es bereits angekündigt: Das Tübinger Quintett Yeast Machine meldet sich mit seinem zweiten Album eindrucksvoll zurück – und feiert gleichzeitig seinen Einstand beim Label Noisolution. Den Auftakt markiert die Single Falling Rocks, bei der Polly von The Red Flags als Gast mitwirkt.

Ein kraftvolles Statement, das deutlich macht, wie sehr die Band in Sachen Sound und Songwriting gereift ist. Unüberhörbar knüpfen die neuen Stücke an eine reiche musikalische Tradition an – mit Wurzeln in Grunge, Punk und Fuzz-Rock, gewürzt mit einer Prise Spätsixties Psychedelia. Eine Entwicklung, die nicht nur auf Platte überzeugt, sondern auch das Versprechen einer großartigen Live-Energie einlöst.