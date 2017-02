Im März 2016 ließen ALMANAC, die von ex-RAGE-Gitarrist Victor Smolski angeführten Symphonic Metaller, ihr gefeiertes Debütalbum »Tsar« von den Leinen – doch der Herrscher erhub sich gerade erst und so haben sich ALMANAC nun auf ihre Pferde geschwungen für ihre erste große Headlinetour! Der Startschuss fiel schon am 04. Februar in Roselare, Belgien und es stehen noch immer einige Shows in Deutschland und den Niederlanden an!

Direkt im Anschluss an die Tour wird die Band mit den Studioaufnahmen für ihr zweites Album beginnen, das schon im Sommer 2017 erscheinen soll! Zudem ist ALMANAC nun für das „Masters of Rock“ bestätigt – und damit nicht genug: Die Show auf dem Festival soll mitgeschnitten und als Bonus DVD der limitierten Erstauflage des kommenden Studioalbums erscheinen!

Victor kommentiert das Ganze: „Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass wir auf dem diesjährigen ‚Masters of Rock‘-Festival in Tschechien spielen werden! Diese Show wird etwas ganz Besonderes, da wir einige Songs des zweiten ALMANAC-Albums als Premiere spielen werden und das Ganze für eine Live-DVD aufnehmen! Außerdem arbeiten wir noch an einigen anderen Überraschungen für die Show auf dem ‚Masters of Rock‘! Wir können es kaum erwarten, Euch alle dort anzutreffen.“

Dies sind die noch aktuellen Termine der Tour:

ALMANAC

w/ GLORYFUL, LICHTGESTALT

15.02. D Essen – Turock

16.02. D Siegburg – Kubana

17.02. NL Hoofddorp – Duycker

18.02. NL Arnhem – Willemen

Seht hier den Tourtrailer:

Außerdem könnt ihr ALMANAC auf dem folgenden Festival erleben:

14.-17.07. CZ Vizovice, Masters Of Rock

Holt Euch »Tsar« hier: http://nblast.de/ALMANACTsar

Hier bekommt Ihr es digital: http://nblast.de/AlmanacDownlo ads

Mehr zu »Tsar«:

‚Tsar‘ OFFIZIELLER TRACK & LYRICS:

https://www.youtube.com/watch? v=ermjTIW5nqA

‚Self-Blinded Eyes‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch? v=UGe8SslnyvI

‚Self-Blinded Eyes‘ MAKING-OF:

https://www.youtube.com/watch? v=QHk2maxmSCc

‚No More Shadows‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch? v=mecPhd02exM

Nach 15 Jahren und 10 CD-Veröffentlichungen als Gitarrist, Produzent und Komponist der deutschen Heavy Metal-Institution RAGE setzt Victor Smolski seine Karriere nun mit ALMANAC fort; einem musikalischen Konzept, das Heavy Metal mit Klassik verbindet, mit Songs, die gezielt für Band und Orchester sowie männlichen UND weiblichen Gesang geschrieben wurden. Der in Weißrussland geborene Gitarrist Smolski wird bei dieser neuen Truppe von den vorherigen LMO-Mitgliedern Jeanette Marchewka (Gesang) und dem Symphonie-Orchester Orquestra Barcelona Filharmonia unterstützt. Neu im Line-up sind Basser Armin Alic, Trommler Michael Kolar und Keyboarder Enric Garcia. Die beiden Spitzensänger David Readman (PINK CREAM 69) und Andy B. Franck (BRAINSTORM) komplettieren die extrem prominente Besetzung. Mit der ersten ALMANAC-Veröffentlichung wird für die Band ein neues, spannendes, interessantes Kapitel aufgeschlagen. Traditioneller Metal in Verbindung mit Klassik, Elementen aus Weltmusik und russischer Folklore und der Moderne machen die Band zum absoluten Hörerlebnis.

ALMANAC sind:

Andy B. Franck – Gesang

David Readman – Gesang

Jeannette Marchewka – Gesang

Victor Smolski – Gitarre

Armin Alić – Bass, Fretless Bass

Michael Kolar – Schlagzeug

Enric Garcia – Keyboards, Klavier

feat. Orquestra Barcelona Filharmonia

Kommentare

