Alunah - Solennial

Fazit: Obgleich Solennial nicht das untere Ende der Fahnenstange sein mag, so setzt man hier jedoch schnell ein Zeichen - und dieses steht nicht unbedingt gut da. Alunah wirken auf diesem Album so, als sei mitten in der Produktion die Lust vergangen, und eigentlich möchte man das Album nun nur noch um jeden Preis fertig bekommen. Schade eigentlich.



Anspieltipp: Light Of Winter