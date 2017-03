Exakt einen Monat vor der Veröffentlichung des neuen Studioalbums „inFinite“ von Deep Purple, welches am 7. April erscheinen wird, enthüllen die Rocklegenden das offizielle Musikvideo zu ihrer brandneuen Single „All I Got Is You“.

Das Video beinhaltet Bildmaterial aus dem 97-minütigen Dokumentarfilm „From Here To inFinite“, welcher einen tiefgründigen Einblick hinter die Kulissen und in den Songwriting- und Aufnahmeprozess der Band gibt. Tatsächlich ließen Deep Purple zum ersten Mal Kameras in ihr Studio. Für viele Jahre war dies undenkbar.

Der Film ist Teil der limitierten CD+DVD-Edition des Albums.

Das offizielle Musikvideo zu „All I Got Is You“ kann ab sofort auf dem offiziellen earMUSIC YouTube-Kanal angesehen werden:

„All I Got Is You“ fängt den klassischen Deep Purple-Sound in magischen viereinhalb Minuten ein.

Die Single erscheint diesen Freitag, den 10. März 2017, als Limited Edition CD Digipak, Limited 12“ Maxi Vinyl sowie Digital.

Tracklist

1. All I Got Is You (album version)

2. Simple Folk (a solo guitar improvisation by Steve Morse)

3. Above And Beyond (previously unreleased instrumental version)

4. Time For Bedlam (first take from the album recording)

5. Highway Star (previously unreleased live version)