Die Disperse Tour mit ihren Kollegen Plini war in diversen Abenden ausverkauft, zudem hat Schlagzeuger Mike Malyan ein neues Video zum Song „Surrender“ des aktuellen Album Foreword aufgenommen.

Tracklist:

01. Stay

02. Surrender

03. Bubbles

04. Tomorrow

05. Tether

06. Sleeping Ivy

07. Does It Matter How Far?

08. Foreword

09. Neon

10. Gabriel

11. Kites

Line-up

Jakub Żytecki: guitars

Rafał Biernacki: vocals, keyboards

Mike Malyan: drums

Bartosz Wilk: bass

Style: Progressive Rock / Metal

Quelle: www.season-of-mist.com

