Es ist die wohl metallischste Metal-Party Hamburgs: Full Metal Ship auf der MS Stubnitz erfreut sich seit 2015 größter Beliebtheit und jetzt steht fest: die Reihe wird auch 2017 fortgesetzt. Insgesamt drei Termine, acht Heavy Metal Bands, Trash Bingo und viele Gewinne – die Full Metal Ship-Partys auf dem alten Kühlschiff der DDR-Hochsee-Fischfangflotte gehören definitiv zu den Highlights der Hamburger Metal-Szene.

Den Anfang macht 2017 die Band The Charm The Fury. Die fünf Niederländer konnten mit ihrer Debüt-EP 2012 auf Anhieb BBC Radio One und den Metal Hammer von sich überzeugen und touren seitdem äußerst erfolgreich durch die Lande. Supportet werden sie am 11. März von One Left Behind. Am 29. April heißt es „Full Metal Ship presents: Your Heroes Are Dead Tour 2017“. Elvenking, Finsterforst, Firtan und Evertale machen mit ihrer offiziellen Tour Halt auf der Stubnitz – ein Abend der den Black und Folk Metal huldigt und mit viel Energie das Schiff zum Schaukeln bringt. Im Juni gehen Stormwarrior an Bord des „Metal-Kahns“ in der Hafen City. Die vier Hamburger sind Schiffsplanken gewöhnt, sie waren bereits 2014 beim Metaltörn dabei freuen sich auf ihr Konzert am 24. Juni im Schiffsbauch der MS Stubnitz.

Neben den großartigen Liveacts kümmern sich die Ballroom DJs um den passenden Metal-Party-Sound nach dem Konzert und wer vom Headbangen eine Pause braucht, kann bei Moderator Maschine sein Glück beim berühmten Trash Bingo herausfordern. Hauptpreis sind an jedem Abend 1 x 2 VIP Tickets für das W:O:A® 2017.

Full Metal Ship-Partys 2017 im Überblick:

Präsentiert von Radio Bob

11. März mit The Charm The Fury + Support: One Left Behind

Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr

29. April Full Metal Ship presents: Your Heroes Are Dead Tour 2017

mit Elvenking, Finsterforst, Firtan, Evertale

Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20 Uhr

24. Juni mit Stormwarrior + Support: Terra Atlantica

Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr

Tickets sind ab sofort für 19,- € zzgl. Gebühren bei www.metaltix.com

oder über die Tickethotline 04827 / 99 96 66 6 verfügbar. Weitere

Informationen finden Sie auch auf www.facebook.com/metaltoernhh.

Quelle: www.ics-int.com

Kommentare

Kommentare