Das Berliner Trio um Kadavar kommt im Herbst 2017 zurück auf die Straße. Insgesamt 33 Auftritte in Europa wird die Band im Oktober/November im Rahmen dieses Tour-Abschnittes absolvieren und findet am 18.11.2017 in Berlin – Ihrer Wahlheimat – sein großes Finale in der Columbiahalle.

Seit nun mehr 7 Jahren aktiv, 3 veröffentlichten Alben inklusive Chartplatzierungen und hunderten erfolgreichen Shows feiert Kadavar wie kaum eine andere Band der jüngeren Generation aus diesem Genre einen Siegeszug auf dem gesamten Planeten. So walzte sich die Formation durch die Kontinente dieses Globusses, spielte an jeder Steckdose und hinterließ ohne Frage einen bleibenden Eindruck bei allen Fans und Neu-Entdeckern.

Eingeladen sie auf der Rutsche zu begleiten wurden die Niederländer Death Alley.

Nach einer einjährigen europäischen Tourneepause freuen wir uns auf mächtig, brachial-schweißtreibendende Abende!

KADAVAR

Death Alley

Plus Special Guest

12.10.17 (DE) Essen, Zeche Carl

13.10.17 (DE) Hamburg, Markthalle

14.10.17 (DE) Leipzig, Conne Island

15.10.17 (BE) Antwerpen, Desert Fest

17.10.17 (FR) Straßbourg, La Laiterie Club

18.10.17 (FR) Paris, Le Trabendo

19.10.17 (FR) Rennes L’Ubu

20.10.17 (FR) Bordeaux, La Krakatoa

21.10.17 (ES) Madrid, But

22.10.17 (ES) Barcelona, Bikini

24.10.17 (FR) Lyon, Feyzin

25.10.17 (CH) Monthey, Pont Rouge

26.10.17 (CH) Aarau, Kiff

27.10.17 (DE) München, Backstage

28.10.17 (AT) Wien, Flex

29.10.17 (AT) Graz, PPC

30.10.17 (HR) Zagreb, Mocvara

01.11.17 (HU) Budapest, A38

02.11.17 (PL) Warsaw, Progresja

03.11.17 (PL) Krakow, Kwadrat

04.11.17 (CZ) Prag, Nová Chmelnice

05.11.17 (DE) Nürnberg, Hirsch

07.11.17 (NL) Amsterdam, Paradiso Noord

08.11.17 (DE) Hannover, Capitol

09.11.17 (DK) Copenhagen, Pumpehuset

10.11.17 (SE) Stockholm, Debaser

11.11.17 (NO) Oslo, Bla

12.11.17 (SE) Gothenburg, Pustervik

13.11.17 (NL) Deventer, Burgerweeshuis

15.11.17 (DE) Köln, Bürgerhaus Stollwerck

16.11.17 (DE) Wiesbaden, Schlachthof

17.11.17 (DE) Stuttgart, LKA Longhorn

18.11.17 (DE) Berlin, Columbiahalle

