Die bonner Progressive Black Metaller KLABAUTAMANN kündigen ihr neues Album an. Der Titel des Albums wird „Smaragd“ lauten, erscheinen soll die Platte im Juni als CD und als digitale Version. Für die Aufnahmen wurden KLABAUTAMANN von diversen größeren Namen unterstützt: so konnte man u.a. Anna Murphy (NUCLEUS TORN, ex-ELUVEITIE) für die Clean Vocals und die Drehleier gewinnen, Fredy Schnyder (ebenfalls NUCLEUS TORN) spielt auf „Smaragd“ die Hammond-Orgel. Für den Mix und das Mastering ist – wie schon bei den KLABAUTAMANN-Alben „Our Journey Through The Woods“ und „The Old Chamber“ – ARMIN RAVE (u.a. Darkened Nocturn Slaughtercult, Grabnebelfürsten, Pavor) verantwortlich. Das Cover Artwork stammt von COSTIN CHIOREANU, bekannt von seinen Arbeiten für Opeth, Triptykon, Enslaved, At The Gates u.v.m.

Erscheinen wird „Smaragd“ auf dem bandeigenen Label Zeitgeister Music. Es wird nach „Our Journey Through The Woods“ (2003), „Der Ort“ (2005), „Merkur“ (2009) und „The Old Chamber“ (2011) das fünfte Album von KLABAUTAMANN sein. Die Spielzeit der insgesamt zehn Songs beträgt 54 Minuten. Hier die Tracklist von „Smaragd„:

01. Into Depression

02. My Terrifying Mirror

03. In My Shadow

04. Under Feral Skies

05. As the Snow Melted

06. The Murderers

07. Enemies‘ Blood

08. Saturn

09. Smaragd

10. Frozen in Time

Vorbestellen können Fans das Album voraussichtlich ab Mai.

