Zu Ostern gab’s vom MetalDays Festival gleich 14 Gründe zur Freude: Die letzen Bands für die 2017er Edition des ultimativen Metal-Urlaubs stehen fest!

Doch leider gibt es auch eine weniger erfreuliche Nachricht, denn Goatwhore müssen ihren Auftritt beim MetalDays 2017 leider absagen.

Nichtsdesotrotz sollte einem angesichts dieser Spitzen-Neuzugänge die Vorfreude auf das Festival nicht vergehen: HEAVEN SHALL BURN, SÓLSTAFIR, BÖMBERS, GRAVE DIGGER, FIRESPAWN, RAVEN, LIK, BOTANIST, THE CRAWLING, GREYBEARDS, SEVEN SPIRES, PANTALEON, PIKES EDGE und NORD.

Das gesamte Line-Up und alle Infos zu den einzelnen Bands gibt es unter www.metaldays.net/Line_up.

Wer noch kein Ticket hat, sollte schnell zugreifen, denn das MetalDays bewegt sich dieses Jahr schneller denn je in Richtung „ausverkauft“.

Noch sind Festivaltickets sowie 3-Tages- und Tages-Tickets hier erhältlich:

https://www.mhshop-online.com/c365/metaldays-2017

Das vollständige Line-Up des MetalDays 2017, das vom 23.-29. Juli in Tolmin, Slowenien stattfindet, liest sich wie folgt:

Abbath, ABSU, Amon Amarth, Amorgen, Angelus Apatrida, Architects, Aversions Crown, Aaven, Battlesword, Batushka, Beheaded, Blood Ages, Bloodbath, Blues Pills, Bömbers, Botanist, Burn Fuse, Cancer, Carnage Calligraphy, Carrion, Centuries, Chontaraz, Crisix, Dead End, Death Angel, Dool, Dordeduh, Doro, Ebony Archways, Equilibrium, Evil Invaders, Fallen Tyrant, Fir Bolg, Firespawn, Firtan, Fit for an Autopsy, For I am King, Fractal Universe, Grand Magus, Grave Digger, Greybeards, Grime, Gust, Gutalax, Heaven Shall Burn, Hell, Hellcrawler, Iced Earth, Immorgon, In the Crossfire, Infected Chaos, Kadavar, Katana, Katatonia, Kobra and the Lotus, Krisiun, Lik, Loathe, Lost Society, Loudness, Macabre, Marilyn Manson, MGLA, Moros, Morywa, Mynded, Myriad Lights, Na Cruithne, Nemost, Nord, Novacrow, Omophagia, Opeth, Ortega, Overtures, Pain, Pain Is, Pantaleon, Persefone, Pikes Edge, Rapid Force, Raven, Rectal Smegma, Reverend Hound, Sanctuary, Sasquatch, Selfmachine, Seven Spires, Shining, Shotdown, Sinister, Sleepers‘ Guilt, Snake Eater, Sober Assault, Sólstafir, Spasm, Srd, Stortregn, Suicidal Angels, Tears of Martyr, The Black Court, The Crawling, The Foreshadowing, The Great Discord, Transceatla, Triosphere, Turbowarrior of Steel, Tyrmfar, Tytus, Vasectomy, Venom inc., Vexevoid, Vision of Atlantis, Warbringer, Whorion, Witchfynde, Xandria, Zayn

