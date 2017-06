“Große Namen für kleines Geld“



Eventname: Elbriot Festival

Bands: Megadeth, Bullet For My Valentine, Trivium, Hatebreed, Children Of Bodom, Architects, August Burns Red, Whitechapel, Bury Tomorrow

Ort: Großmarkt, Hamburg

Datum: 19. August 2017

Kosten: 59,90€

Genre: Thrash Metal, Metalcore, Deathcore, Hardcore

Besucher: ca. 15.000

Veranstalter: Kingstar GmbH & STP Hamburg Konzerte GmbH

Link : Elbriot



Seit 2013 befindet sich der Hamburger Großmarkt für einen Tag im August fest im Griff der Metalheads. Wie jedes Jahr gilt dabei das gleiche Motto: ein eintägiges Festival ohne Camping, dafür mit einem Line-Up, dass sich gewaschen hat – zu einem unverschämt günstigen Preis. Die Bandauswahl ist wie immer eher modern angehaucht und wird von (zumindest) einem Genre-Giganten komplettiert.

Nachdem in den letzten Jahren bereits Slayer und Anthrax die Hamburger Bühne geentert haben, gibt sich mit Megadeth die Dritte der Big Four des Thrash Metal die Ehre. Für Freunde des Hardcore gesellen sich mit Hatebreed, Architects, August Burns Red und Bury Tomorrow einige bekannte Namen der Szene zum Headliner. Auch, wenn die musikalischen Gemeinsamkeiten nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, ist das Line-Up bereits ein absoluter Hammer. Komplettiert wird das Ganze von zwei Vorreitern des modernen Metal: Bullet For My Valentine und Trivium. Zu Beginn der Karriere noch als Metalcore verschrien, haben sich beide von ihrem anfänglichen Sound distanziert und gehören mittlerweile zur ersten Riege des modernen Metal. Etwas ungewöhnlich wirkt die Buchung von Children Of Bodom, deren Sound sich mittlerweile zwar in das moderne Klangbild einfügt, dennoch verkörpern die Band und ihre Anhänger doch eher den europäischen (Death-) Metal-Sound, der lange vor der Metalcore-Bewegung entstanden ist. Trotzdem natürlich ein weiterer nicht ganz unbekannter Name.

Angeblich soll das Line-Up sogar noch um weitere Acts ergänzt werden! Wie fasst man das Elbriot nun am Besten zusammen? Man führt sich das Line-Up vor Augen und schaut auf den Preis: 59,90€ – Beweisführung abgeschlossen.

