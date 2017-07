“Starkes Paket mit bunter Mischung“

Bands: Havok, Revocation, Fallujah, Gorguts, Venom Prison

Ort: Kulttempelm Oberhausen

Datum: 17. August 2017

Kosten: 22,80€ zzgl. Gebühren

Genre: Technical Death Metal, Thrash Metal

Besucher: ca. 300 Besucher

Veranstalter: Positive Records

Für vier Europa-Konzerte im August haben Positive Records und Avocado Booking ein exzellentes Paket zusammengestellt, das das Herz eines jeden (Technical-)Death-Fans höher schlagen lässt – vor Allem, wenn dieser der jüngeren Generation angehört. Die US-Thrasher Havok, Fallujah und Revocation (ebenfalls USA), Gorguts (Kanada) und die Newcomer Venom Prison (UK) bilden ein klangvolles Line-Up. Die alten Hasen von Gorguts und die klar als Support agierenden Venom Prison mal außen vor gelassen handelt es sich bei diesem Line-Up um Bands, die nach 2000 gegründet wurden und bereits in der Szene etabliert sind. Die Festivalbesuche des Sommers nutzen die 4 Bands (Venom Prison nicht als Co-Headliner gezählt) also gleich um ein paar extra Gigs in Deutschland und den Niederlanden zu geben. Für diesen Preis, darf sich jeder moderne Death-Fan das eigentlich nicht entgehen lassen. Die Bands treten an jedem Abend der Tour in einer unterschiedlichen Running-Order auf – auch hier spiegelt sich die Gleichwertigkeit des Line-Ups wieder. Eine schöne Geste im sonst so umkämpften Musikbusiness.

