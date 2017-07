Echter und authentischer Rock ’n‘ Roll zeichnet sich vor allem durch seine Spannung und Eingängigkeit aus. Das heißt krachende Gitarrenakkorde und die uneingeschränkte Freude an Lautstärke, Adrenalin und Backbeat! Black Star Riders, Überlebenskünstler in einer Branche, die unsicherer ist als ein Geheimnis in einer Seifenoper, wissen genau, was das bedeutet. Gerade deshalb klingt Heavy Fire, die neueste Platte des Fünfers und UK Top 10-Album, so unglaublich frisch, aufregend und lebendig zugleich.

Derzeit steht die Band am Ende eines erfolgreichen Sommers, während dem sie auf unzähligen Europäischen Festivals mit ihrem neuen Schlagzeuger Chad Szeliga gespielt hatten. Kurz vor ihrer „Special Guest“-Show beim Ramblin’ Man Fair-Festival am 29. Juli freuen sich die Black Star Riders nun, Euch heute das offizielle Lyricvideo zum Track Cold War Love präsentieren zu können! Der Song ist eine wunderschöne Ballade, der mit typischen BSR-Riffs für den gewohnten BSR-Klang sorgt und dabei zum Träumen und Nachdenken anregt. Hier könnt Ihr Euch das Video anschauen:



Ricky Warwick kommentiert den Song:

Du kannst dich nicht selbst wieder aufbauen, indem du jemand anderen zerstörst.

