24/7 Diva Heaven: supporten Beatsteaks

Bevor die Tour von 24/7 Diva Heaven losgeht, noch zwei Höhepunkte zu Beginn. Die Damen wurden eingeladen zu zwei Konzerten der Beatsteaks!! Berlin Punkrock at his best… am 19.05. im Waschhaus / Potsdam und am 10.06. im Hallenbad / Wolfsburg.

Und für alle, die das Video zum Song Everyman noch nicht gesehen haben, ein Vorgeschmack auf das, was da durchs Land zieht… Party!!

19.05.2022 DE – Potsdam – Waschhaus w/ Beatsteaks

27.05.2022 DE – Berlin – Desertfest Berlin

02.06.2022 DE – Rostock – M.A.U. Club Rostock

03.06.2022 DK – Stubbekøbing – Kun For Forrykte Festival

04.06.2022 DK – Kopenhagen (DK) – Stengade

10.06.2022 DE – Wolfsburg – Hallenbad w/ Beatsteaks

11.06.2022 DE – München – 15 Years Sound Of Liberation

01.07.2022 DE- Lärz – Fusion

19.07.2022 DE – Solingen – Waldmeister e.V. Raum für Kultur

20.07.2022 L – Esch-sur-Alzette – Kulturfabrik Esch-sur-Alzette

21.07.2022 DE – Karlsruhe – P8

22.07.2022 DE – Freiburg – Slow Club Freiburg

23.07.2022 DE – Karlstadt, Umsonst & Draußen Festival

28.07.2022 DE – Hamburg – Molotow

29.07.2022 DE – Hannover – Béi Chéz Heinz

30.07.2022 DE – Schwalbach am Taunus – Schwalbacher Open Air

31.07.2022 DE – Wuppertal – Die Börse

04.08.2022 DE – München – Milla Club

05.08.2022 DE – Nonrod – Nonstock Festival

06.08.2022 DE – Leipzig / Re-Generation Festival w/ Kadavar

11.-13.08.2022 PL – Moledo – SonicBlast Fest

28.10.2022 DE – Düsseldorf – R25-Kulturschlachthof

29.10.2022 DE – Dortmund -Piano

30.10.2022 DE – Bielefeld -Forum

31.10.2022 DE – Mannheim – Altes Volksbad

02.11.2022 DE – Darmstadt – 806qm

03.11.2022 DE – Stuttgart – Merlin

04.11.2022 DE – Nürnberg – Club Stereo w/ Isoscope