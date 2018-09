Miami, FL / Hannover, Deutschland – 26. September 2018

70000TONS OF METAL™, das Original, die größte Heavy-Metal-Kreuzfahrt der Welt, hat neben den ersten 28 von 60 Bands jetzt auch Details zum öffentlichen Vorverkauf für Runde 9, die vom 31. Januar – 4. Februar 2019 von Miami/Fort Lauderdale nach Labadee/Tahiti und wieder zurück stattfinden wird, bekannt gegeben.

Demnach startet der öffentliche Vorverkauf am Mittwoch, 3. Oktober 2018, um 12:00 amerikanischer Ostküstenzeit (=CET -5h). Insgesamt werden für das Event nur 3000 Tickets verkauft. Die Preise beginnen bei $766,00 (zzgl. Steuern und Gebühren) pro Person und beinhalten neben der Unterkunft an Bord den Zugang zu allen Auftritten sowie Verpflegungsangeboten und zahlreichen Special Events einschließlich Meet and Greets mit den Bands. Der Vorverkauf für 70000TONS OF METAL SURVIVORS (Festivalbesucher, die bereits einmal mit dabei waren) begann am 5. September 2018, also sind zum jetzigen Zeitpunkt nur noch Tickets in begrenzter Stückzahl verfügbar. Besucht 70000tons.com/booking, um euch euer Ticket zu sichern solange noch Kabinen verfügbar sind.

Bei den ersten 28 von 60 Bands, die bereits bekannt gegeben wurden, handelt es sich um:

ACCEPT, ARKONA, CORONER, DARK FUNERAL, DELAIN, ELUVEITIE, ENSIFERUM, GLORYHAMMER, GOD DETHRONED, GRIM REAPER, HEIDEVOLK, IN VAIN, KALMAH, NE OBLIVISCARIS, NILE, OBITUARY, ONSLAUGHT, PERSEFONE, PESTILENCE, SOULFLY / MAX AND IGGOR CAVALERA RETURN TO ROOTS, SUBWAY TO SALLY, THE BLACK DAHLIA MURDER, TIAMAT (WILDHONEY SHOW), TWILIGHT FORCE, UNLEASH THE ARCHERS, VISIONS OF ATLANTIS, VOMITORY, und WARBRINGER.

Wie für die 70000TONS OF METAL üblich, werden einige der Bands besondere Performances auf dem Schiff spielen:

Max und Iggor Cavalera schickten 2017 ihr extrem erfolgreiches Projekt RETURN TO ROOTS offiziell in den Ruhestand. Einzig für die 70000TONS OF METAL, Das Original, die größte Heavy-Metal-Kreuzfahrt der Welt, haben sie sich entschieden, noch einmal eine weltexklusive Show zu spielen. MAX AND IGGOR CAVALERA RETURN TO ROOTS werden Sepulturas hochdekoriertes “Roots”-Album vollständig aufführen. TIAMAT werden ihr bahnbrechendes “Wildhoney”-Album zum 25. Jubliläum der Veröffentlichung in Gänze performen und die in 2018 reformierten VOMITORY werden an Bord 30 Jahre schwedischen Death Metals zelebrieren.

Und das ist noch nicht alles! Es werden noch weitere, besondere Performances bekannt gegeben … und das schon seeeeeeehr bald!

Für brandaktuelle Neuzugänge im Line-Up besucht regelmäßig: 70000tons.com/artists

70000TONS OF METAL ist Das Original, die größte Heavy-Metal-Kreuzfahrt der Welt, mit 60 Heavy Metal Bands, die an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes auf vier Bühnen auftreten, darunter auch die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion, die es jemals auf See gab.

Die frisch überarbeitete „Royal Caribbean Independence Of The Seas“ bietet eine Vielzahl an neuen Attraktionen, unter anderem eine doppelte Wasserrutsche, einen Escape Room und ein Bungee-Trampolin. Als eines der größten Kreuzfahrschiffe der Welt bietet sie den Gästen gehobene Küche, Bars und Lounges die niemals schließen sowie 24-Stunden-Zimmerservice. Das seit seiner Premiere 2011 in acht aufeinanderfolgenden Jahren ausverkaufte Event mit einer Kombination aus fünf Tage und vier Nächte andauerndem Metal-Festival und Karibikkreuzfahrt bietet 3000 Metalheads die einzigartige Möglichkeit, Seite an Seite mit 60 Weltklasse-Heavy-Metal-Bands zu feiern.

Jede Band spielt zwei Konzerte und somit bekommt jeder Besucher uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Liveauftritten. Dazu gehören auch die “Jamming With Waters In International Waters All Star Jam”, Meet & Greets mit jeder Band, Gespräche und Workshops auf Tuchfühlung mit den Künstlern, exklusive Listening Sessions für Albumpremieren und vieles mehr. All das findet gänzlich ohne VIP-Areas and Bord statt, was jedem das Gefühl gibt, einen Backstage-Pass zu besitzen. Und als ob das alles noch immer nicht genug wäre, bekommen Festivalbesucher auch noch die Chance, zusammen mit ihren Lieblingskünstlern ein traumhaftes Reiseziel in der Karibik zu erkunden.

Für mehr Informationen über 70000TONS OF METAL, Fotos, FAQs (zu Buchung, Reisedokumenten, Zahlungen etc.), Schiffsausstattung, Details über das Event und mehr, besucht bitte 70000tons.com.

Gäste und Fans sind außerdem eingeladen, der 70000TONS OF METAL Community auf Facebook, Twitter und Instagram beizutreten: @70000tons

