A Perfect Circle melden sich nach 14 Jahren zurück und veröffentlichen mit Disillusioned einen weiteren neuen Song des anstehenden neuen Album auf BMG.

The Doomed was a rude wake-up call… apologies if you were sleeping peacefully,” kommentiert Billy Howerdel . Disillusioned comes from a place of overcoming the slide into the numb. It speaks to reconnection and a fresh start to a new year.”