Im Januar 2018 veröffentlichen KB36 ihr 2. Album Fake. Die Kombination von Energie, harten Gitarren und verschrobenem Gesang bringt die Band auf ein neues Level!

In der klassischen Rocktradition verhaftet, hört man ab und zu Metal-Einflüsse, aber natürlich gibt es immer einprägsame Melodien und die entsprechende Kombination von harten und weicheren Sounds. Gleich der Opener des Albums beinhaltet die entsprechenden Qualitäten der Band. Fortgeschrittene Gitarrensoli untermalen die eigenständigen Gesangslinien, die gleich im Gedächtnis bleiben. Die Texte beschäftigen sich mit der Suche nach Wahrheit in der Fake-Welt. Erfahrungen, die jeder schon mal gemacht hat.

Dazu passt die gute Produktion, die die Energie der Songs hervorragend transportiert.

Tracklist:

1. Fake

2. Who Cares

3. Slow Motion

4. Walk And Glow

5. Mashrooms

6. On The Floor

7. Rock The Boat

8. Seven Rules

9. Going Through Hell

10. Give Me More

11. Get Out Of Here

Total Playing Time: 47:32 min

Line-up:

Tengiz – vocals

Oleg – solo guitars

Igor – bass

Anton – drums

Artyom – bass

Kommentare

Kommentare