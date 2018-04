A Perfect Circle: neuer Song “So Long, And Thanks For All The Fish” / Album-VÖ am Freitag

Am Freitag den 20.04. veröffentlicht die US-Kultband A Perfect Circle mit Eat The Elephant (BMG /Warner) das erste Studioalbum, seit dem 2004 erschienenen Longplayer eMOTIVe.

Mit So Long, And Thanks For All The Fish präsentiert die Band wenige Tage vor Album-VÖ einen weiteren neuen Song!

Maynard James Keenan kommentiert:

“We all cope with the absurd in our own manner,” said Maynard James Keenan in reference to the new track. “The Italian side of me produces and shares wine with friends in order to feel grounded and connected in the midst of all the madness. But once the wine is gone, the drunk and sarcastic Irish side of me goes straight for the unreasonable jugular. #comedyfirstandalways”

Schon in den letzten Jahren wurde viel darüber spekuliert, wann die beiden APC-Masterminds, Frontmann Maynard James Keenan und Gitarrist Billy Howerdel wieder ihre kreativen Kräfte bündeln würden. Mit dem auf ihrer Tour im vergangenen Herbst veröffentlichten Vorab-Track The Doomed erreichte die Fieberkurve schließlich einen ersten Höhepunkt, der mit dem kürzlich hinterher geschickten Songs Disillusioned und Talk Talk noch einmal getoppt wurde.

„Einerseits bin ich unglaublich froh, dieses Album nach unserer 14-jährigen Auszeit endlich fertigzustellen“, so Keenan. „Doch noch mehr freue ich mich, dass sein Veröffentlichungstermin auf ein ganz besonderes Datum fällt und somit einen größeren Zweck erfüllt: Am 20. April ist der Geburtstag unserer lieben Freundin Carina Round. Sie ist wahnsinnig schwer zufrieden zu stellen. Und natürlich darf ich anmerken, dass auch die Liebhaber bewußtseinserweiternder Substanzen hoch erfreut sein werden! Möge es den Potheads als glorreicher Soundtrack zum Kichern und Knistern ihrer Snacktüten dienen. Daumen gedrückt, Cheech & Chong werden sicher sehr stolz sein!“

Zeitnah zum Release von Eat The Elephant sind A Perfect Circle auch wieder live zu erleben. Neben Auftritten auf dem Coachella, Las Rageous, Northern Invasion, Rock On The Range oder Rocklahoma ist die Band ebenfalls auf ihrer aller ersten Europa-Tour seit 2004 zu sehen. Hier die deutschen Tourdaten:

01.06.2018: Nürburgring – Rock am Ring

02.06.2018: Nürnberg – Rock im Park

17.06.2018: Berlin – Zitadelle (ausverkauft!)

A Perfect Circle sind: Maynard James Keenan (Tool, Puscifer), Billy Howerdel (Ashes Divide), James Iha (Tinted Windows, Smashing Pumpkins), Jeff Friedl (Puscifer, The Beta Machine) und Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine).

