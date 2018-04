Ihr besucht die Hamburg Metal Dayz 2018 und habt noch keine Pläne für den frühen Samstag, 22. September? Wie wäre es mit der Hangover-Kaperfahrt vom Ballroom Hamburg?

Wie bei der erfolgreichen Premiere im Vorjahr lädt das DJ-Kollektiv des Ballroom zur gemütlichen Katerfahrt auf der Barkasse Tanja.

Boarding ist 12.30 Uhr an den Landungsbrücken (Brücke 6/7), ab 13 Uhr geht es dann bei feinster Metal-Beschallung und leckeren Kaltgetränken auf zweistündige Fahrt, bevor gegen 15.00 Uhr am Schiffsanleger Messberg wieder von Bord gegangen wird. Von dort habt ihr dann einen kurzen Fußweg zur Markthalle und zum zweiten Tag der Hamburg Metal Dayz!

Tickets für die Fahrt bekommt ihr ab jetzt für 20 € (zzgl. Gebühren) auf www.metaltix.com!

Ballroom Hamburg – Hangover-Kaperfahrt

22.09. Barkasse Tanja (Abfahrt Landungsbrücken 6/7)

Hamburg Metal Dayz 2018

mit: Skindred, Beyond The Black, Audrey Horne, Jesper Binzer, Bonfire, The Hirsch Effekt, Ondt Blod, Sibiir und mehr!

21. – 22.09. Hamburg, Markthalle

