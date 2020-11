AC/DC: Band und Rock Antenne zahlen mit etwas Glück eure Stromrechnung 2020

Kaum ist das sechzehnte international veröffentlichte AC/DC Album Power Up da, schon schiebt die Band aus Down Under die nächste coole Aktion nach, denn mit AC/DC und Rock Antenne könnt ihr jetzt eure Stromrechnung 2020 gewinnen.

Zwar macht das neue AC/DC Album den Jahresausklang 2020 noch etwas erträglich, doch nach der ganzen Corona-Grütze bleibt doch irgendwie ein bitterer Nachgeschmack. Deshalb setzen AC/DC zusammen mit Rock Antenne und der Aktion Wir Setzen Deutschland Unter Strom … PWRMEUP! nun noch einen drauf und rufen zur High Voltage-Schnitzeljagd auf. In der ganzen AC/DC Republik Deutschland stehen insgesamt elf AC/DC meets Rock Antenne-Stromkästen versteckt und ihr braucht sie nur zu finden und schon habt ihr zum Ende des Jahres vielleicht eine Sorge weniger, denn mit ein bisschen Glück zahlen Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Cliff Williams, Phil Rudd und Rock Antenne eure Stromrechnung 2020.

Eure Aufgabe ist es dabei,

– einen der Special-Stromkästen zu finden,

– ein Foto damit zu machen und

– dieses Foto mit dem Hashtag #PWRMEUP zu teilen und auf www.pwrmeup.de hochzuladen.

Hier findet ihr die AC/DC-Stromkästen:

Und weil es so geil ist, haben sich AC/DC gleich noch eine weitere nette Spielerei einfallen lassen. Auf der Website der Band könnt ihr mithilfe eines Generators eure ganz eigenen Namensinitialen in euer ganz eigenes Power Up–AC/DC-Logo umwandeln. Zugegeben, die Idee ist nicht neu, aber geil ist es trotzdem!