Adept: kommen auf der „Blood Covenant EU/UK Tour 2025“ für neun Shows nach Deutschland

Die schwedischen Metalcore-Ikonen kehren mit voller Wucht zurück auf die Bühne! Nach neun Jahren der Stille sind sie endlich wieder da – lauter, emotionaler und stärker denn je. Mit ihrem

brandneuen Album Blood Covenant im Gepäck kündigen Adept ihre große Rückkehr auf die deutschen Bühnen an. Im Rahmen der gleichnamigen EU/UK Tour 2025 bringt die

schwedische Ausnahmeband ihren mitreißenden Mix aus Metalcore und Post-Hardcore im November und Dezember dieses Jahres zurück nach Deutschland. Fans von kompromisslosem Metalcore, emotionaler Tiefe und schweißtreibender Live-Energie dürfen sich dieses Comeback nicht entgehen lassen. Adept sind zurück – und bereit, alles niederzureißen.

Die fünfköpfige Band, steht seit jeher für intensive Liveshows, ehrliche Texte und musikalische Wucht – Eigenschaften, die Adept europaweit Kultstatus eingebracht haben. Frontmann Robert Ljung und seine Mitstreiter haben sich in den letzten Jahren rar gemacht, doch mit dem am 24. Oktober erscheinenden Album Blood Covenant und ihren Singles Heaven, You und Ignore The Sun melden sie sich eindrucksvoll zurück – emotional, düster und voller Energie. Produziert von Henrik Udd (Architects, Bring Me The Horizon) und mit einem druckvollen Sound versehen, zeigen sich Adept gereift und doch ihrer Wurzeln treu.

Jetzt ist es an der Zeit, dieses neue Kapitel auch live zu feiern: Auf ihrer Blood Covenant EU/UK Tour 2025 verspricht die Band nicht nur neue Songs, sondern auch ein Wiedersehen mit Klassikern wie Another Year Of Disaster, Death Dealers, Silence The World oder Sleepless. Supportet werden sie dabei von Thousand Below, Ocean Sleeper, Intohimo (27.11.-29.11.) und Hopes Die Last (10.12.-14.12.).

27.11.2025 – Astra Kulturhaus, Berlin

28.11.2025 – Fabrik, Hamburg

29.11.2025 – Alter Schlachthof, Dresden

05.12.2025 – LKA Longhorn, Stuttgart

10.12.2025 – Zoom, Frankfurt am Main

11.12.2025 – Essigfabrik, Köln

12.12.2025 – Skaters Palace, Münster

13.12.2025 – Garage, Saarbrücken

14.12.2025 – Backstage Werk, München