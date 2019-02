Mit einem prall gefüllten Arsenal an technischen Skills und bereit, diese auf die Welt loszulassen, kündigen die aus der Bay Area stammenden Aenimus stolz ihr zweites Album Dreamcatcher an, das am 22. Februar über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird.

Heute sprechen die Gitarristen Sean Swafford und Jordan Rush über die Horroraspekte, die in Dreamcatcher versteckt lauern. Seht den Trailer hier: https://youtu.be/Z3cHAQ7Blls

Den Track-Stream zu The Dark Triad gibt es hier zu hören:

Falls ihr das Musikvideo zu Before The Eons verpasst habt, schaut hier rein:

Die Band hat außerdem neue nordamerikanische Tourdaten angekündigt, die sie im Februar und März zusammen mit Interloper spielen werden:

22.02. USA Eureka, CA – The Siren’s Song Tavern

23.02. USA Bend, OR – The Third Street Pub

24.02. USA Spokane, WA – The Pin

25.02. USA Boise, ID – The Shredder

28.02. USA Albuquerque, NM – Eclipse

01.03. USA Henderson, NV – Eagle Aerie Hall

02.03. USA Pomona, CA – PBW

03.03. USA Orangevale, CA – The Boardwalk

Bestellt Dreamcatcher hier vor: nuclearblast.com/aenimus-dreamcatcher

Mehr zu »Dreamcatcher«:

‚The Dark Triad‘ Gitarren-Playthrough:

https://youtu.be/PZf2EeoB69A

Trailer #1 – Inspiration & Themen ihrer Texte:

https://www.youtube.com/watch?v=NIEuiWfZ74c

Trailer #2 – Die Geschichte der Band:

https://www.youtube.com/watch?v=SuJmsdvN6YE

Trailer #3 – Über ‚Before The Eons‘:

https://www.youtube.com/watch?v=ob-qUFQkbFc

Trailer #4 – Der Vertrag mit Nuclear Blast:

https://www.youtube.com/watch?v=04mGvTQLMSk

Trailer #5 – Die Studioaufnahmen:

https://www.youtube.com/watch?v=QF8B4Y7qZzk

Trailer #6 – Über ‚The Dark Triad‘:

https://www.youtube.com/watch?v=pRLbbj4YDbs

Dreamcatcher ist ein Konzeptalbum, das stark von Horrorgeschichten und -filmen wie It, The Shining, Hannibal Lecter und The Dead Zone beeinflusst wurde. Es wurde von der Band selbst aufgenommen, während Jamie King für Mix und Mastering zuständig war. Zudem enthält die Platte Gastauftritte von Mike Semesky, Jamie Hanks, Brian James , Sims Cashion und Leonardo Guzman.

Dreamcatcher – Tracklist:

01. Before The Eons

02. Eternal

03. The Ritual

04. My Becoming

05. The Dark Triad

06. Between Iron And Silver

07. The Overlook

08. Caretaker

09. Second Sight

10. Day Zero

11. Dreamcatcher

Kommentare

Kommentare