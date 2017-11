Vor einigen Wochen erschien bereits das Deluxe Box Set „Diamond Cuts“ von Airbourne. Das vierte Album „Diamond Cuts -The B Sides“ das eine Sammlung an Bonustracks der ersten drei Alben „Runnin‘ Wild , No Guts. No Glory. und Black Dog Barking sowie zwei bisher unveröffentlichter Songs mit den Titeln „Money“ und „Heavy Weight Lover“ beinhaltet war bisher nur in der Box erhältlich!

Jetzt gibt es „Diamond Cuts – The B-Sides“ ab dem 24.11. auch als Einzelvinyl!

