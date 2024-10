Alarmsignal: neue Single mit Video „Rest Your Eyes“ feat. Sebastian Madsen

Alarmsignal veröffentlichen gemeinsam mit Sebastian Madsen die neue Single Rest Your Eyes vom kommenden Studioalbum Insomnia (ab 17.01.2025 auf Aggressive Punk Produktionen / Edel / Kontor New Media).

Rest Your Eyes basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Story des damals 15-jährigen, sehbeeinträchtigten Amar, der mit seiner älteren Schwester 2017 aus Syrien floh. Die Wege von Amar und Alarmsignal-Sänger Steff kreuzten sich beruflich und der Junge vertraute ihm nach einiger Zeit seine Geschichte an.

Die finanziellen Möglichkeiten hatten eine Flucht für die komplette Familie unmöglich gemacht, sodass Amars Vater sich entschied, mit seinen kompletten Ersparnissen wenigstens den letzten Strohhalm für seine Kinder zu ergreifen — in der Hoffnung, immerhin den beiden Kindern eine bessere Zukunft durch ihre Flucht ermöglichen zu können. Während der langen, gefährlichen und kräftezehrenden Reise gab es immer wieder Situationen, in denen Amar von seiner Schwester ermutigt werden musste und der sinngemäße Satz „You will be safe to rest your eyes“ blieb ihm aus diesen Momenten als Lichtblick in ganz besonderer Erinnerung. Später am Aufnahmeort angekommen, entwickelte sich für Amar alles zum Guten; Pflegefamilie, medizinische Hilfe, Schule, Ausbildung, Zukunft.

Alarmsignal wollen bei all der vorherrschenden Negativität auch mal eine positive Story aufgreifen und diese erzählen. Sie soll uns alle daran erinnern, dass das Licht noch nicht überall aus ist und dass es sogar an mehreren Orten erstrahlen könnte, wenn das reiche Europa sich nicht abschotten und Menschenrechte mit den Füßen treten würde.

Der Song ist ein weiterer Baustein im Bestreben von Alarmsignal jungen Leuten zuzuhören und eine Stimme zu geben. So ist Sänger Steff — neben Personen wie Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier, Cem Özdemir und Musiker*innen wie Axel Bosse, Jan Delay oder die Band Mia — seit 2021 Pate des Celler-Standorts der Ludwig Fresenius Schule unter dem Motto „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Steff dazu: „Ich unterstütze „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, weil in allen Bereichen deutlich vermittelt werden muss, dass Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen und wir diesen Abscheulichkeiten immer und überall couragiert entgegentreten müssen. Sei es im privaten Umfeld, auf der Arbeit oder eben an den Schulen, an denen und von wo aus mit diesem bundesweiten Schulnetzwerk ein nötiges und wichtiges Zeichen gesetzt wird. Gegen Rassismus und für ein offenes und friedliches Miteinander, unabhängig von Nationalität, Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht.“

Gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

PreOrder das Album Insomnia!

Insomnia Tracklist:

1. You Will Be Safe To…

2. Rest Your Eyes feat. Sebastian Madsen

3. Scherbe / Licht

4. Unser Tape

5. Kein Vaterland feat. Sarah Lesch

6. Dystopia

7. Laika

8. Neonlichter

9. D’accord feat. Mel Marker von Shirley Holmes

10. Nichts Sehen, Nichts Hören

11. Zusammen Untergehen

12. Manifest feat. Beckx von Fucking Angry

13. Deutsch Mich Nicht Voll! feat. Chris Kotze von Kotzreiz

14. Johanna

Tourdaten 2025

03.04.2025 Wiesbaden – Schlachthof Wiesbaden

04.04.2025 Stuttgart – Goldmark’s

05.04.2025 Dortmund – JunkYard • Dortmund

11.04.2025 Berlin – SO36

12.04.2025 Hamburg – Uebel und Gefährlich

24.04.2025 München – Strom

25.04.2025 Nürnberg – Z-Bau

26.04.2025 Leipzig – Conne Island

Alarmsignal online:

Instagram

Facebook