Alcatraz Festival 2021: wird wie geplant vom 13.08. bis 15.08.2021 stattfinden

Das Alcatraz Festival 2020 verschieben zu müssen, war eine sehr schwierige, aber verständliche Entscheidung. „Letzten Sommer waren wir zuversichtlich, dass wir 2021 mit aller Macht zurückkehren würden. Für die längste Zeit sah es so aus, als ob wir nochmals gezwungen wären, auch die diesjährige Ausgabe abzusagen.“ Um ehrlich zu sein, bis vor ein paar Tagen hatte die Unsicherheit den Veranstalter fest in der Hand. Würden die Sommerfestivals dieses Jahr stattfinden können oder nicht? „Leider hatten viele unserer Mitstreiter, die zu Beginn des Jahres ihre Festivals geplant haben, früh angekündigt, dass sie keine andere Wahl haben, als das Jahr 2022 ins Visier zu nehmen. Hier in Alcatraz hofften wir stillschweigend, dass die Regierung den Sommer letztendlich in zwei Hälften teilen würden und sobald die Lage es zulässt, das Festival wie gedacht starten kann.“ Und siehe da, das lange Warten hat ein Ende und unsere strikte Einhaltung der Covid-Regeln wird belohnt. Das Alcatraz 2021 wird am 13., 14. und 15. August ohne soziale Distanzierungsregeln oder Gesichtsmasken stattfinden.

„Beachten muss man, dass wir uns als Veranstalter an die üblichen drei Tage anstatt an die vier Tage halten, die wir letztes Jahr angekündigt haben. Es ist kein Druckfehler, das Timing ist einfach zu eng. Wir haben bereits Mitte Mai und müssen jetzt ohne den zusätzlichen Aufwand eines weiteren Tages trotzdem einen hohen Gang einlegen, um alles bis Mitte August vorzubereiten.“ Der Veranstalter verschiebt damit die Einführung des vierten Festivaltages aus bekannten Gründen um ein Jahr. Sie möchten, dass ihre Hände frei sind, um sich auf die über 70 Bands aus der letzten Besetzung zu konzentrieren.

Das Line-Up ist trotz der unglücklichen, aber vorhersehbaren Absagen von (hauptsächlich) amerikanischen Bands, von denen viele in den letzten Wochen entschieden haben, dass eine Reise nach Europa aus verschiedenen Gründen nicht durchführbar ist, immer noch gut. Der Veranstalter ist sich bewusst, dass die Fans dieser Bands bitter enttäuscht sein werden, aber gleichzeitig zählen sie unter diesen außergewöhnlichen Umständen auf das Verständnis aller Besucher. Versprochen wird, die Lücken im Line-Up mit würdigen Gruppen zu ersetzen.

Bleibt dran, denn die ersten Bands werden bald bekannt gegeben. Nach Monaten unfreiwilliger Haft ist das Alcatraz Festival dankbar für die Gelegenheit, die dringend benötigte Freude in das Leben der Metalfans zurückzubringen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Organisation eines Festivals, das die Sicherheit von Besuchern, Crew und Bands garantiert. Die Protokolle werden in Kürze festgelegt, und sie gehen davon aus, dass eine Kombination von Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ergriffen wird, wobei Impfungen und PCR-Tests die beiden offensichtlichen Eckpfeiler sind. Weitere Details folgen in Kürze!