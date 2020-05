Alcatrazz: neues Studioalbum kommt im Juli, erste Single online und Vorverkauf startet

Neben Gründungsmitglied, Frontman und Ausnahmesänger Graham Bonnet sind auch die Mitbegründer Jimmy Waldo und Gary Shea mit von der Partie. Born Innocent bietet melodiösen Hard Rock auf top Niveau wie man ihn von Bands wie Rainbow, der Michael Schenker Group oder aber auch Alcatrazz aus den 80er Jahren kennt. Joe Stump reiht sich auf Born Innocent in die illustre Liste der virtuosen Alcatrazz-Gitarristen ein. Der in Boston ansässige Assistenzprofessor für Gitarre am Berklee College of Music, gehört ohne Zweifel auf eine Liste mit Gitarristen wie Yngwie Mamsteen und Steve Vai.

Graham Bonnet über Born Innocent:

„Der Name Alcatrazz ist ein Markenname. Die Leute wissen, wofür Alcatrazz steht, und auf diesem Album bekommen sie die ursprünglichen Ideen von Alcatrazz, aber auf ein moderne Art und Weise mit frischer Inspiration.“

Die erste Single Polar Bear handelt von einem alten Eskimo-Ritual. Bonnet erklärt die Story wie folgt: