Alice Cooper und earMUSIC feiern den weltweiten Erfolg von “Paranormal”. Das Album wurde von Langzeit-Cooper-Produzent Bob Ezrin für earMUSIC, dem Rock-Label der Edel AG Gruppe, das das Album weltweit durch sein internationales Netzwerk vertreibt und vermarktet.

Auf „Paranormal“ erfährt Alice Cooper zudem Unterstützung von Größen wie Larry Mullen (U2, spielt auf 9 von 12 Liedern), Billy Gibbons (ZZ Top) und Deep Purples Roger Glover. Zudem findet die mit Spannung erwartete Mini-Wiedervereinigung der Mitglieder der ursprünglichen Alice Cooper Band statt. Medien und Fans preisen das Album als Rückkehr zu Coopers 70er Klang. undfeiern denvon. Das Album wurde von Langzeit-Cooper-Produzent Bob Ezrin für earMUSIC, dem Rock-Label der Edel AG Gruppe, das das Album weltweit durch sein internationales Netzwerk vertreibt und vermarktet.Auf „Paranormal“ erfährt Alice Cooper zudem Unterstützung von Größen wie Larry Mullen (U2, spielt auf 9 von 12 Liedern), Billy Gibbons (ZZ Top) und Deep Purples Roger Glover. Zudem findet die mit Spannung erwartetestatt. Medien und Fans preisen das Album als Rückkehr zu Coopers 70er Klang. Einige der bisher erreichten Chart-Positionen zählen zu den höchsten für Alice Cooper, in den letzten 30 Jahren:

– # 4 Deutschland (höchster Chart-Einstieg seit 45 Jahren, mit dem Klassiker “School’s Out”).

– # 4 Australien (höchster Chart-Einstieg seit 39 Jahren).

– # 6 Belgien

– # 6 UK (höchster Chart-Einstieg seit 23 Jahren) / #1 Rock-Charts #1 Independent-Charts.

– # 6 Schweden (höchster Chart-Einstieg seit 28 Jahren mit dem Riesenerfolg „Trash“ im Jahre 1989).

– # 9 Finnland (höchster Chart-Einstieg jemals) #1 physische Album Verkäufe.

– Am Veröffentlichungstag kletterte “Paranormal” in 12 Ländern auf Platz #1 der iTunes Rock-Charts und in die Top 5 in 20 Ländern.

…Fortsetzung folgt sobald bald mehr Charts veröffentlicht werden Alice Coopers Manager Shep Gordon kommentiert: “Die Zusammenarbeit mit earMUSIC hat mich an gute, alte Zeiten erinnert in denen Plattenfirmen noch wirklich zur Arbeit und zum Erfolg eines Künstlers beigetragen haben.“

Max Vaccaro, Geschäftsführer von earMUSIC sagt: “Alice Cooper hat Rock Musik, so wie sie heute ist, mit geschaffen: großartiges Songwriting, trockener Humor, hoher künstlerischer Gehalt – alles so perfekt mit der Straßenkultur und Provokationen verschmolzen, dass jeder, der noch so kleines Interesse an populärer Musik hatte an Alices Alben nicht vorbei kam. Shep Gordons Management und Haltung gegenüber des Begriffes „Entertainment“ ist in unseren Augen selbst eine Kunst. Davon, dass wir nun zusammen ein Kapitel in Alices Geschichte schreiben dürfen, hätten wir nicht zu träumen gewagt. Stolzer könnten wir nicht sein.“

Quelle: networking.media

Kommentare

Kommentare