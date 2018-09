All Them Witches: veröffentlichen neues Video; Neues Album „ATW“ kommt am 28.09

All Them Witches: veröffentlichen neues Video; Neues Album „ATW“ kommt am 28.09

Zwei Wochen vor dem Release ihres neuen Albums „ATW“ haben All Them Witches ein neues Video zu ihrem Song „Diamond“ veröffentlicht. Die Hauptrolle in dem kleinen Musikfilm spielt Frontmann Robby Staebler.

Gitarrist Charles Michael Parks Jr. erläutert den Hintergrund des Songs: „Ich wollte, dass ‚Diamond‚ zwei Seiten eines grundsätzlichen Problems meines Egos und meiner Persönlichkeit zeigt, die erste ist das Zufriedensein mit meinem physischen und geistigen Platz in der Welt, und die zweite ist dieser ständige Trieb, einfach abzuhauen, an einen anderen Ort zu gehen als den, an dem ich gerade bin, weil meine diffusen Gedanken mich zu einem diffusen Lifestyle hinziehen.“ Parks lebt auf dem Land, die Musik zwinge ihn aber, von dort wegzukommen. „Zuhause werde ich nie krank, auf Tour scheinbar immer. Musik existiert auf dem Land aber nicht. Ich kann auf der Kuhweide nicht auf die Bühne und meine Aggressionen rauslassen, also gehe ich auf Tour um dieses Verlangen nach einem nicht sesshaften Lebensstil zu stillen und bleibe zu Hause, um diese sensorische Höllenlandschaft der Großstadt wieder abzustreifen.“

Staebler wollte diesen Song dann „auf cineastische und beschauliche Weise präsentieren – etwas, das die Leute gerne öfter anschauen und dabei neue Details finden.“ Ganz bewusst entschied er sich für echten 16-Millimeter-Film, denn „Film blutet sein eigenes Blut und ich glaube, das Video hält die echten Eindrücke des Songs, der Landschaft und des Mediums fest.“

2017 hat der Vierer aus Nashville mit „Sleeping Through The War“ sozusagen ihr Sound-Template dargebracht. Das Album kam hatte eine größere Produktion und mit Hilfe von Produzenten Dave Cobb (Jason Isbell, Shooter Jennings, etc.) gab es chorale Vocal Arrangements, ausgedehntere instrumentale Parts und einen fetteren Klang als ihre bisherigen Veröffentlichungen. Sie hätten sich einfach wieder in dieses Klang Konstrukt fallen lassen können und gleichwertig abliefern können.

Aber es ging in die andere Richtung, bzw. es ging in eine verlassene Hütte in Kingston Springs, ungerfähr 20 Meilen von Nashville. Am Steuer saß dieses Mal Gitarrist Ben McLeod; Selbst-produziert. Nimm das, Erwartungshaltung.

Das Ergebnis, gemischt von Rob Schnapf (Beck, Elliott Smith, Kurt Vile), ist das intimste, natürlich-klingendste Album was All Them Witches jemals aufgenommen haben und ein neuer Weg zu dem was diese Band ausmacht. Die Platte ist also nicht umsonst self-titled.

„ATW“ ist die Antwort für „eine größere Band sein“. Größere Shows zu spielen, größere Touren etc. Das Album ist ihr Anspruch auf die wesentlichen Facetten ihrer Identität. Und entscheidend für diese Identität ist ihre wechselnde Natur. Die delivery ist rauer, allzeit Bühnenbereit wie die Band selber. Sie fängt All Them Witches in ihrem Moment ein.

Kommentare

Kommentare