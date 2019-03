Am 19. April werden Allegaeon ihr neues Album Apoptosis via Metal Blade Records raushauen. Mit seiner nahezu vollkommenen Symbiose von technischem Progressive und Melodic Death Metal ist das Album gleichzeitig erdrückend heavy und intelligent. Es strotzt vor Einfallsreichtum und markiert einen deutlichen Schritt nach vorne in Sachen Songwriting. Schaut euch jetzt das von Vince Edwards abgedrehte Video zur neuen Single Extremophiles (B) hier an:



