Das warten hat endlich ein Ende. Hier ist das erste Lebenszeichen von Alles Mit Stil mit ihrer Singleauskopplung von Atme Den Regen.

Ein Cover von einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Rapper des letzten Jahrzehnts und natürlich steckt hier auch Kalkül dahinter, denn wer die Jungs kennt weiss, dass nur wer groß denkt, auch großes erreichen kann. Und bei einem könnt Ihr euch sicher sein: Das ist erst der Anfang…

All aboard, the AMS freighttrain is going to unfuck the world! ! Yüeah !