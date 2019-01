Pure Steel Records sind stolz darauf, ein unverkennbares Stück Heavy Metal-Geschichte ankündigen zu dürfen, das von niemand anderem als der US-amerikanischen Progressive / Power Metal-Band Altered State herausgebracht wurde.

Die 1989 von Bassist Chris Fredericks, den Gitarristen John Orrio und Doug Taylor gegründete Band, hinterließ in der Metal Welt noch viele Jahre ihre Spuren. Mit dem ehemaligen Deadly Blessing-Sänger Ski, sowie Todd Deputy an den Drums stand das endgültige Line-Up von Altered State.

Obwohl die Band mit konsequenten Tourneen und Aufnahmen alles gerichtet zu haben schien, löste sie sich 1991 endgültig auf.

Schneller Vorlauf bis 2019, das unveröffentlichte Demo, welches irgendwann zu einer Sensation bei Tapetradern geworden war, wird OFFIZIELL zum ersten Mal über Pure Steel Records veröffentlicht.

Weitere Details werden in den folgenden Wochen und Monaten bekannt gegeben.

Line-Up:

Ski (ex-Deadly Blessing, ex-Zygo, ex-Obliterate, ex-Cloud Thirteen, ex-Faith Factor, Rightful Heir, Metal Godz) – vocals

John Orio (ex-Optimus Prime, ex-Cloud Thirteen, ex-This Creature, Hillside Moan) – guitars

Doug Taylor (ex-Cloud Thirteen, ex-Moonseed) – guitars

Chris Fredericks (ex-Cloud Thirteen, Hillside Moan) – bass

Todd Deputy (ex-Black Magic, ex-Cloud Thirteen, ex-Spur) – drums

www.facebook.com/AlteredStateBandNJ/

