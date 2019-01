Trauma haben ein Lyrik Video zum Song The Rage veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album As The World Dies enthalten, welches am 15. Februar 2019 auf CD und Vinyl, via Pure Steel Records, veröffentlicht wird.

Line-Up:

Donny Hillier – vocals

Joe Fraulob – guitars

Kris Gustofson – drums

Greg Christian – bass

Steve Robello – guitars

https://www.traumametal.com/band

www.facebook.com/pages/Trauma-USA/492674517461929

https://twitter.com/Trauma_TheBand

