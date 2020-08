Amaranthe: lassen „Strong“ von der Leine und bringen einen Instagram Stream mit Elize und Noora

Nachdem Amaranthe uns mit der Ankündigung ihres neuen Albums Manifest, welches am 2. Oktober via Nuclear Blast erscheint, in neue Dimensionen katapultierten und uns auf eine neue Stufe des Modern Metals hoben, zieht die Band uns nun tief in infernale Tiefen: Im Feuer schwerer Riffs geschmiedet und gemeinsam mit einer der kraftvollsten Stimmen Finnlands, Noora Louhimo (Battle Beast), sind Amaranthe bereit, in die Vollen zu gehen und lassen mit Strong heute die zweite Single von Manifest von der Leine.

Einmal hier entlang ins Fegefeuer:

Amaranthe dazu:

„Teufel und Heiliger, Märtyrer und Sünder, Verrat und Treue – Strong betont die dualistische Natur dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein. In einer Welt, die immer weiter gespaltener wird, war es uns unglaublich wichtig, den Bogen über die Metalwelt zu spannen und mit der phänomenalen Noora Louhimo eine Kooperation und Einheit zu bilden.

Selbst wenn die Welt in Flammen steht und du dich selbst im Nachteil befindest, sei dir immer bewusst, dass ein Teil deiner selbst Strong sein wird.“

Um diese Hymne angemessen zu feiern, kündigen Amaranthe einen besonderen Instagram Live Stream mit Elize und Noora an – komplett unter dem Motto „Dies Oder Das?“. Wasser oder Wein? Schokolade oder Chips? Stoßt auf Elizes oder Nooras offiziellen Instagram Profilen dazu und seid dabei, wenn die beiden Metal Königinnen ihre Geheimnisse verraten.