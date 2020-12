Amaranthe: verschieben Europa Co-Headline Tournee mit Beyond The Black

Die Würfel sind gefallen: Auch 2021 wird nicht das Jahr sein, in dem Amaranthe und Beyond The Black ihr Tourmonster von der Leine lassen, um Europa im Sturm zu erobern. Europa Co-Headline Tournee der schwedischen Modern Metal Helden und Deutschlands Melodic Metal Ikonen wird auf das Jahr 2022 verschoben.

Amaranthe über die Entscheidung:

„Wir sind zutiefst traurig, aber nicht überrascht, dass wir die Europatournee mit Beyond The Black wieder verschieben müssen; wir haben uns so sehr darauf gefreut, endlich auf der Bühne unsere neuen Songs von Manifest spielen zu können! Wie auch immer, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir diese Tour 2022 verwirklich können – lasst die Zeit schnell vergehen und wir sehen uns schneller wieder auf der Bühne, als ihr denkt!“

Beyond The Black Frontfrau Jennifer Haben fügt hinzu:

„Mit dieser Tourverschiebung glauben wir unseren Fans überall in Europa endlich das planungssichere und gewohnt hochwertige Konzerterlebnis bieten zu können, das sie verdienen! Und seid euch sicher: Nach dieser schweren Zeit der Einschränkung werden Beyond The Black und Amaranthe intensiver und lauter denn je zurückkommen!“

Die Tickets bleiben auch für die neuen Tourtermine gültig. Informationen zu Erstattungen erhaltet ihr bei euren Tickethändlern. Die neuen Termine:

European Co-Headline Tour 2022

w/ Beyond The Black

05.01. DE Munich – Zenith

07.01. DE Leipzig Haus – Auensee

08.01. DE Offenbach – Stadthalle

09.01. BE Antwerp – Trix

11.01. FR Bordeaux – Rock School Barbey

12.01. ES Madrid – Sala BUT

13.01. ES Barcelona – Razzmatazz II

15.01. FR Lyon – Ninkasi Kao

16.01. FR Paris – Elysee Montmartre

21.01. DE Oberhausen – Turbinenhalle I

22.01. DE Ludwigsburg – MHP Arena

24.01. CH Lausanne – Metropole

25.01. CH Zurich – Komplex

26.01. IT Milano – Live Club

28.01. HU Budapest – Barba Negra

29.01. AT Vienna – Arena

31.01. PL Warsaw – Progresja

01.02. DE Berlin – Columbiahalle

02.02. DE Hamburg – Sporthalle

04.02. CZ Zlin – MOR Cafe

05.02. DE Geiselwind – Event Hall

06.02. NL Utrecht – Tivoli Ronda

08.02. DK Copenhagen – Amager Bio

10.02. SE Göteborg – Pustervik

11.02. SE Stockholm – Klubben Fryshuset

12.02. NO Oslo – Sentrum Scene

Tickets für alle Shows sind ab sofort erhältlich:

http://amaranthe.se/

http://beyond-the-black.com/

Quelle: Nuclear Blast GmbH