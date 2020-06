Amaranthe: verschieben Europa Co-Headline Tournee mit Beyond The Black

Es ist eine ungewisse Zeit für Livemusik im Allgemeinen, Künstler und ihre Fans. Amaranthe und Beyond The Black haben deshalb schweren Herzens beschlossen, die für Ende 2020 geplanten Termine der gemeinsamen European Co-Headline Tour auf Frühjahr 2021 zu verschieben.

Damit sollen europaweit möglichst alle Fans beider Bands die gleichen Chancen bekommen an den geplanten Co-Headline-Konzerten teilzunehmen. So intensiv, sicher und uneingeschränkt wie möglich.

Amaranthe zur Tourverschiebung:

„Wir freuen uns riesig darauf, Europa mit einem neuen Album in der Tasche zum Beben zu bringen – doch scheinbar ist 2020 durch die Pandemie nicht das Jahr, um die großen Bühnen zu rocken. So schwer es uns fällt, Geduld zu bewahren – natürlich halten wir uns an die Regeln und verschieben dieses Tourmonster auf 2021. Bleibt gesund und wir sehen uns bald!“

Beyond The Black Frontfrau Jennifer Haben fügt hinzu:

„Wir konnten es schon Anfang des Jahres nicht mehr erwarten endlich wieder auf Tour zu gehen und sind bestürzt über die aktuelle Situation, die nicht nur Beyond The Black, sondern die gesamte Musikwelt extrem beeinträchtigt. Trotzdem haben wir eine beherzte Entscheidung getroffen, um damit hoffentlich bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Für alle unsere Fans und im Besonderen diejenigen, die sich zurzeit nicht ohne Sorge und Einschränkungen aus dem Haus bewegen können.“

Die Tickets bleiben auch für die neuen Tourtermine gültig. Informationen zu Rückerstattungen erhaltet ihr bei euren Tickethändlern. Die neuen Termine:

European Co-Headline Tour 2021

w/ Beyond The Black

09.04. GER Munich – Zenith

10.04. GER Berlin – Columbiahalle

11.04. BEL Antwerp – Trix

16.04. FRA Paris – Elysee Montmartre

17.04. FRA Bordeaux – Rock School Barbey

18.04. ESP Barcelona – Razzmatazz II

19.04. ESP Madrid – Sala BUT

21.04. FRA Lyon – Ninkasi Kao

22.04. GER Ludwigsburg – MHP Arena

23.04. GER Offenbach – Stadthalle

24.04. GER Hamburg – Sporthalle

26.04. IT Milan – Live Club

27.04. CH Zurich – Komplex 457

28.04. CH Lausanne – Metropole

30.04. GER Leipzig – Haus Auensee

01.05. CZ Zlin – MOR Cafe

02.05. AT Vienna – Arena

04.05. PL Warsaw – Progresja

05.05. HU Budapest – Barba Negra

07.05. GER Geiselwind – Event Hall

08.05. GER Oberhausen – Turbinenhalle I

09.05. NL Utrecht – Tivoli Ronda

11.05. DK Copenhagen – Amager Bio

12.05. NO Oslo – Sentrum Scene

13.05. SWE Göteborg – Pustervik

14.05. SWE Stockholm – Klubben Fryshuset

Tickets für alle Shows sind ab sofort erhältlich:

http://amaranthe.se/

http://beyond-the-black.com/

Seit ihrer Gründung 2008 hat die Truppe fünf Alben veröffentlicht (Amaranthe (2011), The Nexus (2013), Massive Addictive (2014), Maximalism (2016) und Helix (2018)), auf denen sie – auch dank ihres einmaligen Gesangstrios – unglaublich eingängige Tracks abgeliefert hat. Ihr umfangreiches Hitarsenal, allen voran Drop Dead Cynical, fand direkt großen Anklang bei Presse und Fans, was ihnen seitdem reichlich Airplay in aller Welt sowie Streams beschert (allein auf Spotify kann die Kombo beinahe eine Bllionen Streams vorweisen). Einige Supporttouren ebneten Amaranthe ihren Weg hin zu größerem Publikum sowie eigenen Headlineshows (einst spielten sie in Göteborg (Liseberg) gar vor 10.000 Fans). Schließlich fand ihre jahrelange harte Arbeit in Form von Helix ihren bisherigen Höhepunkt, denn mit jener Platte konnte die Band u.a. ihre höchsten Chartplatzierungen in der Schweiz (#21) und in Deutschland (#29) feiern.

Amaranthe sind:

Elize Ryd – Vocals

Olof Mörck – Guitars, Keyboards

Henrik „GG6“ Englund Wilhelmsson – Vocals

Johan Andreassen – Bass

Morten Løwe Sørensen – Drums

Nils Molin – Vocals

