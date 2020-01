An Evening With Sons Of Apollo – Zusatzshow – 28.02.2020 in Karlsruhe, Crystal-Ballroom (Vorbericht)

Eventname: An Evening With Sons Of Apollo

Headliner: Sons Of Apollo

Ort: Crystal-Ballroom, Rock Shop Karlsruhe, Am Sandfeld 21, 76149 Karlsruhe

Datum: 28.02.2020, Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr

Kosten: 39,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Genre: Progressive Rock

Besucher: bis zu 1000, je nach Veranstaltung

Veranstalter: Rock Shop Karlsruhe https://www.rockshop.de/

Links: https://www.facebook.com/events/685106572018469/

Die Progressive Rock Allstar-Band Sons Of Apollo mit den fünf Ausnahmemusikern Mike Portnoy, Derek Sherinian, Billy Sheehan, Jeff Scott Soto und Ron „Bumblefoot“ Thal wird im Rahmen ihrer am 23.01.2020 beginnenden MMXX World Tour auch für zwei Konzerte nach Deutschland kommen.

Das Hautnah-Konzert am 29.02.2020 im Crystal Ballroom im Rock Shop Karlsruhe war binnen von 24 Stunden restlos ausverkauft. So sahen sich das Management und der Rock Shop aufgrund einer Vielzahl von Bitten der Fans veranlasst, eine Zusatzshow zu realisieren. Die Bemühungen sollten zum Glück nicht umsonst gewesen sein. Somit wird eine Zusatzshow am Freitag, den 28.02.2020 ebenfalls im Crystal Ballroom in Karlsruhe aufgelegt.

Sons Of Apollo hatten zuletzt mit ihrer am 30.08.2019 veröffentlichten Live-DVD Live With The Plovdiv Psychotic Symphony für großes Aufsehen gesorgt. Unsere Rezension zur Live-DVD ist hier zu lesen.

Zudem kündigte die Progressive-Supergroup unlängst die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums MMXX zum 17.01.2020 an.

Somit steht uns in Karlsruhe ein exklusiver, progressiver und hochmelodischer Hard Rock Abend mit Sons Of Apollo ins Haus, welcher uns eines garantieren wird: jede Menge Groove und Rock! Der Crystal-Ballroom ist hierfür die ideale Location und bietet optimale Rahmenbedingungen.

Im Crystal-Ballroom trifft sich ganz klar die Champions League des Rock in einer Superband!

Mike Portnoy (Schlagzeug)

unter anderem bei: Dream Theater & Avenged Sevenfold

Billy Sheehan (Bass)

unter anderem bei: David Lee Roth, Mr. Big, G3, Winery Dogs

Derek Sherinian (Keyboard)

unter anderem bei: Dream Theater, Alice Cooper, Kiss, Black Country Communion

Ron „Bumblefoot“ Thal (Gitarre)

unter anderem bei Guns n’ Roses und einer Menge hochkarätiger Studio Jobs

Jeff Scott Soto (Gesang)

war Sänger und Frontman unter anderem bei: Yngwie Malmsteen, Journey, Talisman, Eyes, Axel Rudi Pell, W.E.T.

Die Tickets werden wohl wieder sehr schnell vergriffen sein.

Hier der Link zur Ticketbestellung.

Hier der Link zur Info-Page des Rock Shop Karlsruhe.