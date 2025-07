Ancient Torment: veröffentlichen ihr neues Album „Follow The Echo Of Curses“ am 01.08.

Eternal Death freut sich, das mit Spannung erwartete Debütalbum von Ancient Torment, Follow The Echo Of Curses, auf CD zu präsentieren. Eine Kassette wird als Eigenproduktion über Old Pain Records erhältlich sein, während die Vinyl-Version später über Goatowarex erscheinen wird.

Die aus Rhode Island stammenden Ancient Torment haben sich aus den Küstenregionen Neuenglands als führende Vertreter des Black Metal Underground in der Region hervorgetan. Die Band wurde im Winter 2016 um die Kernmitglieder, den Gitarristen Tormentum und den Schlagzeuger Zealot (beide ehemalige Mitglieder von Witch King), gegründet und veröffentlichte in den folgenden Jahren einige Kurzformate.

Nun, fast ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung, veröffentlichen Ancient Torment ihr erstes Full-Length-Album. Passend betitelt Follow The Echo Of Curses, ist das Debütalbum der Band eine intensive, introspektive Reise durch die Schatten abgründigen Leidens und die Geheimnisse der Umarmung des Todes.

Seht euch hier das Video zu Under The Guise Of Virtue an:

In der Tat ist Follow The Echo Of Curses eine scharfe, brilliante Zusammenfassung der Ästhetik von Ancient Torment in diesem vergangenen Jahrzehnt, die durch die epischsten und fesselndsten Kompositionen des Quintetts voll zur Geltung kommt. Mit einer Laufzeit von 42 Minuten entfalten sich die sechs Stücke des Albums, während sie jeden atemlosen Schritt hindurch drängend bleiben. Ebenso ist die melancholische Melodik der Band präsent, jedoch mit einer Leidenschaft, die jedes dieser Epen schneller erscheinen lässt, als es die großzügigen Laufzeiten vermuten lassen.

Besonders hervorzuheben ist die Aufnahme des Albums, eine Symbiose aus Form und Inhalt. Follow The Echo Of Curses wurde Anfang des Jahres 2024 im Distorted Forest Studio, einem Ort der zurückgezogenen Einsamkeit in den Wäldern von Nord-Rhode Island, aufgenommen. Gemischt wurde es von Josh Welshman (Flux Studios NYC), gemastert von Dan Lowndes (Resonance Sound Studio), und das Artwork stammt von David Thiérrée. Die gesamte Produktion durchquert das Kaustische und das Erhabene. Es ist ein Zeugnis der Geheimnisse des wahren Todeskults, angetrieben von nuancierter Aggression und durchtränkt von kalten Melodien, und behandelt Themen, die die wirbelnden Tiefen der Verderbnis, des Leidens und der infernalen Befreiung umfassen. Ancient Torment sind endlich bereit, blutige Territorien zurückzuerobern.

