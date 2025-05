Anciients: kündigen erste US-Tour seit acht Jahren an

Nach fast einem Jahrzehnt der Selbstfindung in der kanadischen Wildnis haben Anciients erneut den Gipfel des progressiven Metals erreicht. Die kraftvollen, tiefgründigen und gefühlvollen Kanadier haben gerade ihren zweiten kanadischen Grammy für das Metal/Hard Music Album des Jahres gewonnen. Nun kehren Frontmann Kenny Cook, Drummer Mike Hannay sowie die neuen Gitarristen Brock MacInnes und Rory O’Brien endlich in die USA zurück, um im Glanz des progressiven Metals von Beyond The Reach Of The Sun (Review: hier) zu schwelgen.

„It’s been a long time coming, which makes it that much more special to announce that we will finally be returning to the USA for a run of shows this summer/fall. We’ve got a handful of killer bands joining us on select dates, to get us to and from the ProgPower fest in Atlanta. We look forward seeing our American fans out on the road!“, sagt Cook.

Anciients werden in diesem Herbst die Vereinigten Staaten besuchen. Während ihrer glühenden, einmonatigen Tour an der Westküste und im Südwesten wird die Band zwei Stopps an der Ostküste einlegen, darunter beim ProgPower USA. Unterwegs werden sie von den blackened progressive Metal-Luminarien Dawn Of Ouroboros, den kalifornischen Sludge-Metal-Vertretern Armed For Apocalypse, den seismischen Schwergewichten aus Seattle Nott und den progressiven Death-Metal-Hijackern Exist begleitet.

Anciients – Quest Beyond Our Minds USA 2025

w/ Exist

August 27 – Seattle, WA @ Substation

August 28 – Portland, OR @ Dante’s

August 29 – Boise, ID @ The Shredder

August 30 – Salt Lake City, UT @ Aces High Saloon

August 31 – Colorado Springs, CO @ What’s Left Records

September 2 – Oklahoma City, OK @ 89th Street

September 4 – Atlanta, GA @ ProgPower USA

September 5 – Gastonia, NC @ The Rooster

September 6 – New Orleans, LA @ No Dice

September 7 – Austin, TX @ Come And Take It

September 8 – Houston, TX @ Pub 529

September 9 – Dallas, TX @ TX Tea Room

September 11 – Phoenix, AZ @ Nile Underground

September 12 – San Diego, CA @ Brick By Brick

September 13 – Los Angeles, CA @ Knucklehead

September 14 – San Franisco, CA @ Thee Parkside

September 16 – Sacramento, CA @ Cafe Colonel

September 17 – Reno, NV @ The Cellar

September 18 – Eugene, OR @ John Henry’s

September 19 – Richland, WA @ Ray’s Golden Lion

September 20 – Bellingham, WA,@ The Shakedown

Anciients Besetzung:

Kenny Cook – Gesang, Gitarre

Mike Hannay – Schlagzeug

Brock MacInnes – Rhythmusgitarre

Rory O’Brien – Bass

Anciients online:

https://www.facebook.com/ANCIIENTSRIFFS

https://www.instagram.com/anciients/

https://anciientriffs.bandcamp.com